Noch bis Sonntag, 1. Mai, sind samstags und sonntags, von 14 bis 17 Uhr die Ausstellungen "Skulptur" und "Imago" im Kulturort Villa Artis, Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark „Ruhranlage“ zu sehen.

Bei "Skulptur – 80 Positionen von acht Künstlern und Künstlerinnen umfassen die 80 Positionen Werke der Bildhauerei zum Beispiel aus Alabaster und Marmor, Skulpturen aus Ton, abstrakten Arbeiten aus Holz, vergoldete Objekte, 3D-Drucke bis hin zu dreidimensionalen Collagen aus diversen Fundmaterialien.

„Imago“ 50 Positionen in 4 Räumen

In der Beletage zeigt der Mülheimer Künstler Jörg Dornemann in der Schau „Imago“ 50 Positionen in 4 Räumen. Zu sehen sind Werke, die mit verschiedenen kreativen Ausdrucksmöglichkeiten entstanden sind. Dornemann nimmt die Betrachter ein Stück mit auf seinem gestalterischen Weg.

Information