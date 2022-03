"Beruflich leite ich ein Pflegeheim. Aber in meiner Freizeit bin ich Rock-n-Roller und das zu 100 Prozent", erzählt der Mülheimer Hank Roger. Konfrontiert mit den Bildern der Not, die die Flutkatastrophe und die aus dem Krieg in der Ukraine resultierende Flüchtlingskrise mit sich gebracht haben, kam Roger eine Idee.

Er verband seine soziale Ader mit seiner musikalischen Leidenschaft und fragte befreundete Mülheimer Musiker an, ob sie mit ihm einen Song aufnehmen könnten, den man über die Internetseite der Reglerproduktion an die musik- und mülheim-begeisterte Frau und den gleichgesinnten Mann bringen könne.

Mit 1,50 Euro ist man dabei

Wer sich für einen Mindestbeitrag von 1,50 Euro (man darf auch mehr geben!) den Rocksong "Mülheim wunderbar" auf der Regler-Homepage unter: www.regler-produktion.de herunterlädt, unterstützt damit Mülheimer Hochwasser-Opfer und die inzwischen fast 700 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Mülheim Zuflucht gefunden haben und hier von der Stadt versorgt werden müssen.

"Die Mitarbeitenden des Sozialamtes und des Ausländeramtes leisten hier hervorragende engagierte Arbeit, obwohl die Personaldecken in beiden Ämtern bereits vor dem Beginn des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine äußerst knapp war und einige Stellen zurzeit unbesetzt sind", betont Sozialdezernentin Dr. Daniela Grobe, die die Leitung des kommunalen Krisenstabs in Sachen Flüchtlingsversorgung übernommen hat."

Dass alle von ihm angefragten Musiker, spontan ihre gagenfrei Mitwirkung am Mülheimer Benefiz-Song zugesagt haben, ist für Hank Roger "keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der Profi-Musiker aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine zuverlässige Konzertauftrittslage haben." Mit von der musikalischen Partie waren am Ende die Musiker Andre Tolba, Martin „Ludi“ Ettrich, Detlef Neuls, Hans-Uwe Koch, Anna David Merz, Attila Schuster, Marcel Brozeit, Kai Weiner, Francesco Messina, Hank Roger, Klaus Vanscheidt und last, but not least der alles mitentscheidende Tontechniker Joost Schnitzler.

Klaus Vanscheidt und Martin Ettrich, bestätigen die Konzertflaute. Sie sind aber auch dankbar dafür, "dass wir in Deutschland mit seinen Corona-Hilfen für von der Pandemie in Mitleidenschaft gezogenen Künstler besser aufgestellt sind, als in vielen anderen Ländern Europas."

Was den neuen Mülheim-hilft-Rocksong angeht, so wurde dieser von den beteiligten Musikern am Computer zusammengemixt. Herausgekommen ist bei diesem digitalen Gemeinschaftswerk eine gut sechsminütige rockmusikalisch aufgerüstete Version der lokalpatriotischen Hymne "Mülheim wunderbar", die 2007 im Auftrag der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus-Gesellschaft MST komponiert worden ist.

Zur Reglerproduktion