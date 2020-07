Kinderfotografien 'Bilder meiner Stadt' im Museum Temporär Ein Gänseblümchen vor blauem Himmel in die Höhe gehalten. Ein Auto-Rückspiegel mit lachendem Gesicht. Müll in der Natur. Was finden Kinder toll und was mögen sie nicht in ihrer Stadt? Ein Fotoprojekt mit drei Altersgruppen und die Ergebnisse in einer Ausstellung im Museum Temporär.

Von Heike Marie Westhofen

Froh sind sie alle, die am Projekt beteiligt waren. Vor allem darüber, dass es nach einer Verschiebung der Ausstellung vom Mai auf jetzt nun doch endlich soweit ist.

Drei Projekte liefen an verschiedenen Orten: Die Kunstvermittlerin und Projektverantwortliche Barbara Walter verknüpfte mit ihrem Orga-Team Kinder aus der Evangelischen KiTa Muhrenkamp (6-Jährige), der OGS Pestalozzi Schule (Grundschulkinder) und dem Kulturrucksack-Projekt , für das sich zehn Jugendliche ((10 bis 14 Jahre) anmelden konnten.

Die künstlerische Umsetzung und die Arbeit mit den Kindern leiteten die Fotografen und Künstler Tabea Borchardt, Heiko Tiemann und Mark Koppe.

Für die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung und das Bildungsnetzwerk Innenstadt waren Selma Scheele, Lisa Hetzel und Arne Schüttler an der Organisation und Durchführung beteiligt. Beate Reese, Leiterin des Kunstmuseums, freut sich über die vielseitigen Stadtansichten und den Blick der Kinder durch die Kamera. Besonders begeistert ist sie von der Hängung der Ausstellung auf Kinderaugenhöhe - und sehr beruhigt, dass auch das Kunstmuseum in der Alten Post abgelichtet wurde.

"Dass die Gestaltung der Ausstellung so konsequent umgesetzt wurde, das finde ich großartig. Eine Ausstellung von Kindern und für Kinder gemacht! In der Hängung spiegelt sich das wieder!" Stimmt, Erwachsene müssen sich manches Mal ein wenig bücken, um auf Augenhöhe mit den Bildern zu sein.

Unbearbeitete Fotos

Heiko Tiemann, der mit den "Großen" (10 bis 14) gearbeitet hat, betont: "Kein ausgestelltes Foto wurde beschnitten oder digital bearbeitet. Sie sind so belassen, wie sie fotografiert wurden". Tiemann wollte klassische Glasrahmung mit Passepartouts. Borchardt entspricht mehr das lockere Zusammenfügen in Collagen. Koppe entschied sich für einzelne ungerahmte Abzüge der Exponate.

Alle Kinder bekamen für ihre Fotosafaris eine kleine Canon-Ixus-Digitalkamera zur Verfügung gestellt, damit es gerecht zugeht. Beeindruckend sind die Bilder der KiTa-Kinder weil sie Erwachsenen so schön den Kinderblick verdeutlichen: Schräg nach oben. So wurde zum Beispiel eine alte Haustür fotografiert. Das Foto zeigt es: Hier war ein kleiner Mensch am Auslöser und die Haustür wirkt übermächtig.

Zur Vorbereitung wurden die KiTa-Kinder theoretisch von Selma Scheele mit der Bedeutung und Entdeckung von Mustern und Strukturen vertraut gemacht. Dann zogen sie los in die Altstadt und fanden genügend Strukturen und Motive, um sie ins Bild zu setzen.



Natur, Struktur, Müll und Discounter



Die Natur und das Wohnumfeld war Thema für die älteren Kinder: Müll in der Natur, Blumen neben Gerümpel, öde Parkplätze. Aber auch Fotografien, die fast eine romantische Naturverklärung zeigen: Die Sonne, die durch dichtes Wald-grün strahlt. Das Gänseblümchen, von Kinderhand gegen den blauen Himmel gehoben, keine Menschenseele in der Nähe, im Hintergrund ein Wohnblock. Gänseblümchen als Hoffnungsträger gegen Einsamkeit, für das Sonnenlicht und bessere Zeiten?

Einige Zeichnungen, die an Regentagen von den OGS Kindern entstanden sind, zeigen die Präsenz der Discounter im Alltag der Kinder. Erstaunlich, wie Läden und Discounter-Werbung aber auch Rabattmarken offensichtlich wichtige Alltagserfahrungen für die Kleineren sind.

Es lohnt sich für Eltern und Kinder, diese Ausstellung zu besuchen und mal für eine kurze Zeit als Erwachsener die Kinderperspektive einzunehmen.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum Donnerstag, 23.Juli, zu den Öffnungszeiten, auch Samstag und Sonntag, im Museum Temporär, Schloßstraße 28.