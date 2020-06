Sommerleseclub 2020 gestartet

Wenn schon nicht in die weite Welt reisen, dann aber geistig in Geschichten versinken. Bücher sind eine gute Alternative und entführen in andere Zeiten und Welten. Ob atemberaubende Literatur, spannende Krimis, Rätselbücher oder historische Romane, in der Schul- und Stadtteilbücherei Styrum ist sicherlich für jeden etwas dabei, auch für begeisterte junge Leser.

Im Rahmen des Sommerleseclubs kann im zweiten Jahr auch im Team um die Wette gelesen werden - mit Eltern, Geschwistern oder Freunden. Das Alter ist egal! Im Sommerleseclub werden pro Buch, Hörbuch oder Veranstaltung Stempel im Logbuch gesammelt. Das Lesen im Team und das Logbuch sind neu: Früher wurde dem Bibliotheks-Team nach dem Lesen eines Buches der Inhalt erzählt, heute wird der Inhalt im Logbuch eingetragen – das funktioniert jetzt auch online über www.sommerleseclub.de.

Die Aktion Sommerleseclub 2020 ist vor einer Woche gestartet und läuft noch bis zum 29. August. Dagmar Schauenburg vom Styrumer Bibliotheks-Team: „Der Sommerleseclub findet Corona-bedingt in abgespeckter Form statt – es wird kein Abschlussfest geben.“ Sonst läuft aber alles wie im Vorjahr. Veranstaltungen im Sommer sind das „Handlettering“ am 29. Juli. Der Inhalt der Veranstaltung wird noch nicht verraten, richtet sich aber an Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Der Lesehund Rico kommt am 8., 21. und 28. Juli in die Schul- und Stadtteilbibliothek Styrum. Um Anmeldung unter 0208-4554165 wird gebeten.

Früher gab es Extra-Bücher für den Sommerleseclub, heute empfehlen die Bücher-Guides die Bücher oder Dagmar Schauenburg oder Petra Doddek helfen bei der Suche nach Autoren und Titeln. Zurzeit dürfen sich maximal zehn Besucher in der Styrumer Bibliothek aufhalten. Das regelmäßige Vorlese- und Kinderprogramm entfällt. Öffnungszeiten sind dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Mittwochs und samstags öffnet die Bibliothek nur vormittags, donnerstags nur nachmittags.