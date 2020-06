Jetzt anmelden in der Stadtbibliothek! Beliebt ist der SommerLeseClub bei den Eltern und Kindern. In diesem Jahr findet er trotz Corona statt, nur ohne Abschlussfeier. Wer mitmachen möchte, kann sich ab Montag, 22. Juni, in der Stadtbibliothek im MedienHaus sowie in allen Schul- und Stadtteilbibliotheken anmelden.



Kinder, die mindestens die 1. Klasse besuchen und Erwachsene können mitmachen.

Entweder alleine oder in Teams, mit maximal fünf Teilnehmern.

Im Club werden Stempel der Stadtbibliothek in einem Logbuch gesammelt:

Es müssen mindesten drei Stempel im Logbuch vermerkt sein.

Die Stempel gibt es für gelesende Bücher, gehörte Hörbücher oder den Besuch einer Veranstaltung. Die Logbücher können zwischen analog und digital gewählt werden.

Im Logbuch werden die gelesenen Bücher bzw. die gehörten Hörbücher von den großen und kleinen Lesern bewertet.Alle erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine Urkunde und ein kleines Überraschungsgeschenk. Weitere Infos gibt es auf der Website www.sommerleseclub.de.