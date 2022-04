Der Terminplan für die 47. Mülheimer Theatertage - Stücke und die Kinderstücke vom 7. bis 26. Mai steht fest. Am Dienstag, 5. April, startet der Vorverkauf mit einer Gewinnchance.

Das Festival beginnt am Samstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadthalle mit Jeeps von Nora Abdel-Maksoud in einer Version der Münchner Kammerspiele. Am Donnerstag, 12., und Freitag, 13. Mai, jeweils 19.30 Uhr, folgt im Theater an der Ruhr Wounds Are Forever von Sivan Ben Yishai.

Das Schauspiel Hannover zeigt Teresa Doplers Monte Rosa am Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Das Festival beginnt am Samstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadthalle mit Jeeps von Nora Abdel-Maksoud in einer Version der Münchner Kammerspiele.

Foto: Armin Maksoud

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Für Kinder ab acht Jahre wird am Sonntag, 15. Mai, 16 Uhr, und Montag, 16. Mai, 9 und 11 Uhr, im Theater an der Ruhr Der fabelhafte Die von Sergej Gößner gezeigt.

Ebenfalls ein Kinderstück ist Die seltsame und unglaubliche Geschichte des Telemachos. Es wird am Dienstag, 17. Mai, 9 und 11 Uhr, im Ringlokschuppen aufgeführt. Das Junge Ensemble Stuttgart zeigt am Dienstag, 17. Mai, 17 Uhr, und Mittwoch, 18. Mai, 9 und 11 Uhr, im Theater an der Ruhr Oma Monika – was war? von Milan Gather.

Um Zeugs geht es am Donnerstag, 19. Mai, 9 und 11 Uhr, im Ringlokschuppen. Das Stück von Raoul Biltgen ist für Kinder ab sechs Jahre geeignet.

An die Erwachsenen wendet sich Rimini Protokoll am Donnerstag, 19. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadthalle mit All right. Good night.

Für Kinder ist das Stück "Der fabelhafte Die".

Foto: Ilja Mess

hochgeladen von Andrea Rosenthal

An Kinder ab sieben Jahre wendet sich Lena Gorelik am Freitag, 20. Mai, 9 und 11 Uhr, mit dem Stück Als die Welt rückwärts gehen lernte. Die Monster Girls / PATHOS München zeigen das Kinderstück im Theater an der Ruhr.

Am Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr, steht in der Stadthalle Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen! Das Deutsche SchauSpielHaus Hamburg zeigt das Stück der Grande Dame Elfriede Jelinek.

Das Theater Bremen bringt am Mittwoch, 25. Mai, 19.30 Uhr, Mutter Vater Land von Akin Emanuel Sipal auf die Bühne des Ringlokschuppens.

Das Festival endet am Donnerstag, 26. Mai, um 18 Uhr in der Stadthalle mit White Passing von Sarah Kilter. Gezeigt wird die Inszenierung des Schauspiel Leipzig.

Die Jurydebatte für den Mülheimer KinderStücke-Preis findet am Freitag, 20. Mai, gegen 13 Uhr statt und wird live übertragen. Die Jurydebatte für den Mülheimer Dramatikpreis beginnt am Donnerstag, 26. Mai, gegen 21 Uhr und wird ebenfalls im Livestream übertragen.

Zu den Tickets

Die Karten für die Vorstellungen der 47. Mülheimer Theatertage gibt es ab 5. April an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0180 – 6700 733, online unter www.reservix.de, bei der Mülheimer Touristinfo und erstmals auch in der vier.zentrale an der Leineweberstraße 15-17.

Dort startet das Festival-Team den Vorverkauf am Dienstag, 5. April, um 11 Uhr mit einer Sonderaktion und freut sich über Besucher. Die ersten zwei Interessenten die um 11 Uhr zur Kasse kommen, können je zwei Karten für eine Festival-Vorstellung ihrer Wahl gewinnen. Sie müssen dafür nur wissen, wann das Stück ihrer Wahl uraufgeführt wurde. Alle Infos unter www.stuecke.de.