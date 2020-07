Bei Johanna Kinkels Texten sind Dichtung und Wahrheit meist auf das Vergnüglichste miteinander verwoben. Selbst bei musiktheoretischen Abhandlungen kommt ihr rheinischer Humor nicht zu kurz. In ihrem Essay über Beethovens früheste Sonaten schiebt sie die folgende Passage ein, in der Zeitungsberichte, die eigene Biografie und ihre Fabulierlust zu einem Unterhaltungscocktail vermischt werden. Möglichweise ist aber sogar mehr dran. Wer weiß? Immerhin war auch sie Schülerin von Franz Ries und ist in der Josefstraße (in de Kuhl) geboren, wenige Minuten Fußweg von der Rheingasse entfernt.

Johanna Kinkel lebte von 1810 bis 1858. Der folgende Text wurde von ihr in Englisch verfasst; sie lebte zu der Zeit im Londoner Exil. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Bettina Brand zu Johannas 200. Geburtstag vor 10 Jahren:

„Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn geboren. Sein Vater (Johann van Beethoven) war Sänger in dem ausgewählten Ensemble, in dem auch Franz Ries, Vater des Komponisten Ferdinand Ries, als Geiger engagiert war. Franz Ries gab dem kleinen Jungen Ludwig van Beethoven erste Musikstunden, bevor Neefe und Albrechtsberger seinen Unterricht übernahmen. Zu dieser Zeit übte Beethoven auf einem Klavier, das so alt und abgenutzt war, dass von den Fingern Löcher in den hölzernen Tasten waren. Das Haus, in dem Beethoven geboren wurde, liegt in der Bonngasse. Derselbe Franz Ries erinnerte sich an den Tag, als jemand aus seiner Familie als Nachbar mit Beethovens Vater zum Rathaus ging, um die Geburt des Kindes registrieren zu lassen. Später zog die Familie Beethovens in die Rheingasse, und meine Großmutter, die ein Haus in ihrer Nähe hatte, erinnerte sich an ihn als heranwachsenden Jungen. Ich erwähne diesen unbedeutenden Umstand, weil in einigen lokalen Zeitungen eine lustige Querele zwischen den beiden Häusern entstanden war. Das Haus in der Rheingasse wird im allgemeinen englischen Reisenden als Geburtsort Beethovens gezeigt. Als ich jung war, lebte ein sehr reizbarer Bäcker darin, der sich durch die fremden Besuche, die Relikte des berühmten Komponisten haben wollten, sehr gestört fühlte.

hochgeladen von Franz B. Firla

Schließlich gab ihm eine boshafte Person einen Rat, den er befolgte. Er richtete einen Raum im Dachboden ein mit einem alten schlechten Bett und einem Tisch und einigen wurmstichigen Stühlen neben einem vergammelten Klavier, das er in einem Trödelladen gekauft hatte. Als dann die englischen Reisenden kamen, um den Ort zu sehen, wo Beethoven gearbeitet hatte, mussten sie Eintritt bezahlen, und er verkaufte ihnen Splitter aus den alten Stühlen für einen Dollar das Stück. Er machte ein hervorragendes Geschäft mit diesen Relikten, Nun wurde der Besitzer des wirklichen Geburtshauses von Beethoven neidisch und brachte Beweise und Dokumente, um zu belegen, dass er der den heiligen Platz besaß, aber das Haus des Bäckers war malerischer anzusehen – es ist sehr hoch und dunkel und altmodisch - , so dass die Leute erklärten, dass sie ihrem Gefühl nach eher an dieses glaubten. Aus diesem Umstand ziehen wir noch einen anderen Schluss: wie wenig wir Relikten aus der Kindheit großer Männer vertrauen können, bevor jemand ein Interesse haben könnte, sie zu sammeln (sic).“

Quelle: Monica Klaus: Johanna Kinkel- Eine Auswahl aus ihrem literarischen Werk, Bonn 2010, Seiten 104/105