Am Samstag, 5. September, findet der Gratis-Comic-Tag statt und die Stadtbibliothek im Medienhaus ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Er ist dem US-Amerikanischen "Free Comic Book Day" nachempfunden, der traditionell immer am zweiten Samstag im Mai stattfindet – der erste deutsche Gratis-Comic-Tag fand am 8. Mai 2010 statt.



Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen jeweils bis zu drei Gratis-Hefte mitnehmen – es sind Comics für alle Altersgruppen im Angebot. Die Geschichten sind in der Regel in sich abgeschlossen.

Die Ausgabe der Comics erfolgt während der gesamten Öffnungszeit und nur solange, wie der Vorrat reicht.

Darüber hinaus findet ein Comic-Workshop mit dem Comic-Künstler Christoph Jansen statt, welcher jedoch bereits ausgebucht ist. Alle Angebote sind kostenlos.

Weitere Informationen zum Gratis-Comic-Tag gibt es unter www.gratiscomictag.de!

Ermöglicht wird diese Veranstaltung durch den Freundeskreis der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sowie Fördermittel des Projekts Kulturrucksack NRW.