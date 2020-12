Von RuhrText

Die Duisburger Straße im Herzen Speldorfs ist durch die Weihnachtsbeleuchtung in den Nachmittags- und Abendstunden wieder schön geschmückt. Bis in die zweite Woche des kommenden Jahres soll die Beleuchtung zwischen der Metzgerei Röhm und dem Speldorfer Reisebüro — so Hartmut Meyer, Vorsitzender der Interessen-Gemeinschaft Speldorf (IGS) — zum „Bummeln und Atemholen“ einladen.



„Wir haben die Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahr wieder angeschaltet, um damit etwas Licht ins Dunkle zu bringen“, so Meyer, der damit auf die schwierigen Verhältnisse in Zeiten der Corona-Pandemie hinweist. Das Motiv „Sternen-Duo“, das 13-mal an Laternen angebracht worden ist, soll den Menschen Freude bereiten.

Viel mehr kann die Interessengemeinschaft auch derzeit nicht tun. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind noch zu groß. „Wir hatten 2020 alle ganz andere Pläne, aber leider kam es nicht dazu. Auch eine Vielzahl unserer beliebten Veranstaltungen konnte nicht stattfinden. Die Speldorfer Geschäftsleute waren nicht untätig. Hygienekonzepte wurden erstellt, Services erweitert und auch Investitionen getätigt“, sagt Hartmut Meyer. Der IGS-Vorsitzende bittet daher auch, die Gewerbetreibenden in Speldorf bei den Einkäufen und Auftragsvergaben besonders zu berücksichtigen. Auch die Gastronomen schließt er da mit ein: „Die Gaststätten sind derzeit wieder geschlossen. Es gibt aber viele Inhaber, die für zu Hause lecker kochen!“

Mit Blick auf die letzten Meter des schwierigen Jahres kann Hartmut Meyer auch noch etwas Positives erkennen: „Mich freut es, dass der Bau des Mehrgenerationen-Hauses weit fortgeschritten ist. Ganz aktuell sind ja im Moment die Pferdesport-Veranstaltungen auf unserer Speldorfer Rennbahn. Auch wir von der IGS sind froh, dass die Renntage derzeit stattfinden können — wenn auch leider ohne Zuschauer.“