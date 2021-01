Styrumer Kitas schreiben ihr Bilderbuch

Alle neun Styrumer Kitas und Familienzentren haben Mäusegeschichten erzählt und bebildert. Auf einer Bildungstagung im Herbst 2020 ist die Idee entstanden. Es sind ganz unterschiedliche Erzähltechniken entstanden. Mimmi Maus, Maus Lisa, die kleine, die braune oder die grüne Maus, die Wissensmaus oder die Maus Frederik erleben ganz unterschiedliche Abenteuer.

Vorbild war das Kinderbuch „Maus Frederik“ von Leo Lionni. „Die Kita-Mitarbeiter haben die Geschichten mit den Kindern erarbeitet,“ so Cornelia Lange von der Kita Karlchen. So hat die Kita „Die wilde Dreizehn“ erzählt, dass auch kleine Mäuse in Gemeinschaftsarbeit viel bewegen können. Die kleine Maus der Kita Zauberhöhle unternimmt eine Abenteuerreise durch Afrika und die Türkei und nimmt ihre Eindrücke in Form von Farben mit nach Hause. Die kleine Maus der Kita St. Mariae Rosenkranz erlebt einen Tag in einer Kita und die grüne Maus der Kita Burgmäuse feiert ihren Geburtstag mit vielen Überraschungen.

„Die kleinen Strolche“ haben Frederik und die Farben entwickelt. Ida hat sich verlaufen ist die Geschichte der Kita Pusteblume. Es sind Kita-Kinder die der Maus helfe, ihre Familie wiederzufinden. Die Wissensmaus Ulli der Kita Regenbogenland erlebt, was man in Mülheim-Styrum so alles erfahren kann und besucht dabei die Schul- und Stadtteilbücherei Styrum. Das Regenbogenland hat fotografiert, so auch die Kita „Karlchen“. Mimmi Maus will wissen, was ihre tierischen Freunde im Winter machen.

100 Seiten stark ist der Bildband. „Mit dem Styrumer Bilderbuch haben die Akteure aus dem Stadtteil wieder etwas Besonderes geschaffen. Ich war begeistert von den verschiedenen Ideen der Kinder, der tollen Umsetzung und es freut mich, besonders in dieser Zeit, dass wir den Familien ‚Lesestoff‘ schenken können. Es ist eine Freude das Buch in den Händen zu halten“, sagt Cornelia Lange, Leiterin des Familienzentrums Karlchen. Das Bilderbuch ist im Rahmen des Mülheimer Bildungsnetzwerkes MH/0/25 entstanden. Gefördert wurde es durch das Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“.

940 Styrumer Bilderbücher sind gedruckt worden. Etwa 200 Stück warten noch auf Abholung in der Feldmannstiftung oder der Schul- und Stadtteilbücherei Styrum.