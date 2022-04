Ein anspruchsvoller Mai erwartet Ursula Hilberath und Brigitta Lange. Wenn sich am 6. Mai zum 28. Mal die Türen zum "Saarner Bücherfrühling" öffnen, warten 15 besonders arbeitsreiche Tage auf die beiden Buchhändlerinnen. "Man hat neun Stunden den Laden offen, isst schnell ein Brot, flitzt in die Christuskirche, und es geht nahtlos weiter", beschreibt Brigitta Lange. "Aber am Ende denkt man: Ach, Mist, ich war gerade so schön drin, das hätte jetzt noch weiter gehen können."

Besagte Christuskirche wird letztmalig als Veranstaltungsort für die Lesungen genutzt. "So können wir unseren Gästen ein sicheres und hygienetechnisch perfektes Umfeld mit Abstand und guter Lüftung bieten", sagen die beiden Veranstalterinnen. Im Bücherfrühling ist das nun "Hillas Kultur-Palast". Die Kooperation mit der Begegnungsstätte im Kloster Saarn, in der traditionell ein Literaturfilm vorgeführt und das Kindertheater veranstaltet wird, und mit der Katholischen Öffentlichen Bücherei im Kloster Saarn, die ihr Literaturcafé anbietet, werden fortgeführt.

Ein Höhepunkt der Veranstaltungstage ist aus der Reihe "Bücher treffen Töne" das alle Sinne ansprechende Programm der Schauspielerin Katja Heinrich und des Cellisten Florian Hoheisel (beide aus Mülheim), die mit "Erst trink mit mir ein bisschen Alkohol“ verschiedene Schlager und Melodien und Texte voller Frivolität und Anspielungen auf die aufkommende Emanzipation, aber auch die traurigen Aspekte der 20er Jahre zum Erklingen bringen. "Die beiden sind Vollprofis und passen perfekt in die Christuskirche", meint Brigitta Lange. Ursula Hilberath und Brigitta Lange haben literarische Autoren eingeladen, wie Joachem Schmidt, der schon zum dritten Mal beim Bücherfrühling liest. Die humorvollen und augenzwinkernden Lesungen des in Island lebende Schweizers sind schon Kult. "Seinen neuen Roman ,Tell' habe ich an einem Sonntag förmlich getrunken", macht Lange Lust auf den Abend.

Jan Weiler kommt

Jan Weiler kommt mit seinem neuen Roman "Der Markisenmann". Der Autor erreicht mit seinen Familienromanen viele Menschen und erobert regelmäßig die Bestsellerlisten. Eva Völler, hauptberuflich Richterin in Essen, die mit ihrer Ruhrgebiets-Trilogie in den letzten Jahren zur absoluten Bestseller-Autorin avancierte, ist mit ihrem neuen Roman "Dorfschullehrerin" wieder auf dem besten Weg, die Charts zu erobern.

Die Fotografin Bettina Flitner hat sehr berührend das Leben mit ihrer Schwester rekapituliert, nachdem diese sich vor wenigen Jahren das Leben genommen hat. Die Zuhörer erfahren viel über deren Persönlichkeit, die immer wieder Phasen schwerer Depression erlebte, und auch viel über die Gefühle und die Hilflosigkeit der Angehörigen. Gisela Steinhauer, bekannte Moderatorin bei WDR 2 ("Sonntagsfragen"), WDR 5 ("Tischgespräch") und bei Deutschlandfunk Kultur, stellt in ihrem Buch „Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm“ Interviewpartner vor, die mutig neue Wege eingeschlagen haben.

Die klassischen Veranstaltungen kommen auch alle wieder zum Zuge: das "Literarische Quintett in Saarn", die "Literarische Wanderung", englische Eigenheiten auf englisch in "Tell Me More" mit der Schauspielerin Bronwen Gray-Specht, die Diashow mit Karl-Wilhelm Specht, das Vor-Ort- Duo (Ursula Hilberath und Brigitta Lange) liest in der Saarner Post mit "Return to Sender" Postgeschichten aus der Weltliteratur.

"Mit der MST haben wir seit Jahren eine Literarische Wanderung durchs Goethe-Viertel Mülheims geplant. Wegen Corona wurde sie immer wieder verschoben, nun endlich darf sie stattfinden!", freuen sich Ursula Hilberath und Brigitta Lange.

Karten und weitere Infos gibt es auf der Internetseite https://www.hillabuch.de/, unter 0208-461575 oder info@hillabuch.de Info