Der Spielplan der besten KinderStücke für junges Publikum in Mülheim steht nun fest. Vom 24. bis 29. Mai sind im Rahmen der 45. Mülheimer Theatertage „Stücke 2020“ die fünf besten Kinderstücke des vergangenen Jahres in Mülheim zu Gast.

Eine Woche lang können junge Zuschauer herausragende Theatertexte auf der Bühne erleben. Für Schulklassen ist der Eintritt nach Voranmeldung und Reservierung frei.

Eine Woche lang können junge Zuschauer herausragende Theatertexte auf der Bühne erleben. Für Schulklassen ist der Eintritt nach Voranmeldung und Reservierung frei.

Das Stücke-Festival für die Jugend beginnt am Sonntag, 24. Mai, um 16 Uhr im Theater an der Ruhr, Akazienallee 61, mit dem Stück "Schokolade" von Tina Müller, gespielt vom Theater Fallapha aus Zürich. Das Thema des Stücks ist die Gerechtigkeit. Es geht um das Teilen einer Tafel Schokolade und die Fragen, die dabei aufkommen. Von einer kleinen Tafel zu spannender Weltpolitik mit clowneskem Spiel.

"Am Hafen mit Vogel" von Ana Filouh wird am Dienstag, 26. Mai, 9 und 11 Uhr, Am Schloß Broich 38, vom Hessischen Landestheater Marburg im Ringlokschuppen gezeigt.

Nanina ist zum ersten Mal mit einem Flugzeug geflogen, sogar in ein anderes Land. Dafür hat sie einen Pass bekommen. Aber kann man mit einem Pass schon fliegen? Und was sind Grenzen, die man nicht sieht? Vergnügen an Sprachspielen und Nachdenken zeichnen dieses Stück aus.

Ebenfalls im Ringlokschuppen wird am Mittwoch, 27. Mai, 9 und 11 Uhr, das Stück "Wer nicht träumt, ist selbst ein Traum", Autor Jens Raschke, vom Theater an der Rott aus Eggenfelden aufgeführt: Finn erlebt nachts den Besuch seiner älteren Schwester Lucy, die bei einem Ski-Unfall ums Leben kam. Die Eltern sind besorgt. Leidet Finn zu sehr unter dem Verlust? In Lucys Zimmer soll ein anderes Kind einziehen: Ahlam, ein zwölfjähriges Mädchen, das als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Finn findet heraus, dass Ahlam genauso wie er mit Träumen von den Abwesenden beschäftigt ist.

Das junge Nationaltheater Mannheim zeigt im Ringlokschuppen am Donnerstag, 28. Mai, um 9 und 17 Uhr, und am Freitag, 29. Mai, 9 Uhr, die "Familie auf Bestellung" von Holger Schober : Lisa fühlt sich schuldig am Tod ihrer Mutter. Sie bewirbt sich heimlich für ein Internat. Da sie befürchtet, aufgrund der Familienkonstellation –alleinerziehender Vater plus dementer Großvater – nicht aufgenommen zu werden, engagiert sie eine Schauspielerin und einen Schauspieler.

Die sollen während des Hausbesuchs der Rektorin ihre Eltern spielen – und Lisa noch einmal spüren lassen, wie es ist, eine ganz normale Familie zu sein.

Auch am Freitag, 29. Mai, aber im Theater an der Ruhr, gibt es zwei Vorstellungen um 9 und um 11 Uhr "Zonka und Schlurch" gespielt. Geschrieben wurde es vom Autorenduo Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel.

Das Junge WLB Esslingen bringt es auf die Bühne: Zonka, eine ausgediente künstliche Intelligenz, hat sich in einen Hohlraum unter der Erde retten können. Dort türmen sich Unmengen von Elektroschrott. Zonka erschafft sich damit ihren geliebten Freund Schlurch. Es geht ihnen gut, bis eines Tages ein Mensch in ihrer Höhle auftaucht. Eine Science Fiction für Kinder, die von einer Freundschaft erzählt, die zu zerbrechen droht, weil sie zu sehr eingrenzt und Entwicklungen verhindert.

Nach der letzten Vorstellung am Freitag, 29. Mai, findet die öffentliche Jurydebatte im Theater an der Ruhr statt. Hier entscheidet sich, welcher Autor oder welche Autorin den Mülheimer KinderStückePreis 2020 gewinnt. Erstmals ist dieser Preis mit 15.000 Euro genauso hoch dotiert wie der Mülheimer Dramatikpreis.

Karten

Für Mülheimer Schulklassen ist der Eintritt auch in diesem Jahr frei: Kartenreservierungen sind ab Montag, 9. März, Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr, unter Tel. 0208–455-41-24 möglich.

Für alle anderen Kinder und Erwachsenen kostet der Eintritt 3 beziehungsweise 6 Euro.

Karten gibt es bei der Touristinfo, Schollenstraße 1, und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen unter muelheim-theater-konzertbuero.reservix.de.

Die Spielstätten sind das Theater an der Ruhr, Akazienallee 61, und der Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38.