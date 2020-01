Als ich nach Beiträgen zum Beethovenjahr 2020 speziell im Bundesland Thüringen Ausschau hielt, stockte mir kurzzeitig der Atem. Obwohl ich dort schon einen wunderbaren Urlaub verlebt habe, ist man ja durch die westliche „Lückenpresse“ etwas voreingenommen. So klang das Angebot eines Stummfilmes über Beethoven im Februar 2020 in Gotha irgendwie recht provokant. Ist doch klar: Der Beethoven von Thüringen heißt Bach. Da müssen wir nicht drüber reden. Zu Beethoven geht’s nur über Bach-Eisenach. Und Bach steht selbstverständlich über Beethoven. Ohne Bach kein Beethoven. So sieht’s nämlich aus.

Der Film mit dem stummen Beethoven stammt von 1927 und wurde mit einem legendären Schauspieler zum 100. Todestag Beethovens produziert. Insofern hat er schon einen gewissen Kult(ur)status!

Aber die wirklich gute Nachricht ist: Es gibt in Gotha eine musikalischer Orchester- Untermalung mit Spezialbearbeitungen von Werken – und jetzt aufgepasst - von Beethoven!

Schließlich sei Entwarnung gegeben: Das offizielle Kulturprogramm für’s nächste Jahr in Thüringen berücksichtigt den 250. Geburtstag Beethovens durchaus nicht weniger als in anderen Bundesländer.