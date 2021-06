Von RuhrText

Vergnügliche und lebendige Sommermonate versprechen Mülheimer Kulturschaffende, die im Rahmen der neuen Veranstaltungsserie „Sommerbühnen 2021“ viele und unterschiedlichste Programme unter freiem Himmel und mit dem entsprechenden Corona-Hygienekonzept stattfinden lassen wollen. Livemusik, Theater, Kino, Comedy, Varieté und Kindermusik — endlich sind solche Veranstaltungen wieder möglich. Derzeit gelten für den Einlass noch die drei G’s: für Geimpfte, Getestete und Genesene.

Beteiligt an der Serie sind der Ringlokschuppen Ruhr, das Theater an der Ruhr, die Regler-Produktion, das Amt für Kinder, Jugend und Schule, der Kulturbetrieb sowie die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST). Gemeinsam heißt es: „Wir sind bereit!“ Im Zusammenspiel zwischen den Kulturschaffenden hieß es in der Planungsphase eher: „Gemeinsam schaffen wir das!“ Geplant sind Veranstaltungen auf der Drehscheibe des Ringlokschuppens, auf der Freilichtbühne, im Innenhof von Schloss Broich und im Raffelbergpark mit jeweils maximal 250 Personen. Bei der Organisation tauchen bei allen Beteiligten die selben Fragen auf, wenn es um die Umsetzung der Corona-Schutzverordnungen geht. Daher bot sich die Zusammenarbeit an. „Viele Fragen konnten gebündelt und dann in einem Zuge gestellt und beantwortet werden. Das hat die Sache stark vereinfacht“, meint Jens Weber von der MST. Er sagt auch: "Entstanden ist ein vielseitiges Programm. Da ist für jede und jeden etwas dabei." Das Konzept kam schon im Vorfeld der ersten Veranstaltungen gut an. Die „Sommerbühnen 2021“ zählen zum durch die Bundesregierung mit finanziellen Mitteln unterstützten Programm „Kultursommer 2021“.

„Die Mülheimer Kulturschaffenden senden durch diese gemeinsame Aktion ein klares Signal nach draußen und wollen der arg gebeutelten Kulturbranche auf die Beine helfen. Sie präsentieren ein sehr ausgewogenes, tolles Sommerprogramm“, verspricht Michael Bohnes, Leiter des Mülheimer Kulturbüros. Gabi Bartelmai und Max Fritzsche vom Amt für Kinder, Jugend und Schule fügen hinzu: „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir in Mülheim in dieser schweren Zeit zusammenstehen. Uns ist es natürlich ganz wichtig, dabei die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen. Veranstaltungen für diese Altersgruppe wird es an vielen Stellen in der Stadt geben.“

Not macht erfinderisch

Die Zusammenarbeit von sechs Institutionen im Kulturbereich ist ein Novum in Mülheims Geschichte. Die Not macht halt erfinderisch. „Es gab natürlich in der Vergangenheit immer einmal wieder Kooperationen zwischen den Veranstaltern, aber dieses Mal arbeiten wirklich alle zusammen. Ich hoffe, dass wir diesen Ansatz auch in Zukunft weiter verfolgen werden“, sagt Britta Lins, Programmplanerin des Vereins Kultur im Ringlokschuppen.

Die Veranstaltungsreihe „Sommerbühnen 2021“ hat bereits auf einer großen Bühne, die im Juni und Juli am Ringlokschuppen ein Ort der Unterhaltung sein soll, begonnen. Schon bald steigen auch an den weiteren Spielorten die Programme. Einen guten Überblick über die Veranstaltungen können sich Interessierte auf der Internetseite „www.muelheim-events.de" verschaffen. Hier sind auch alle Informationen zu Tickets, Preisen und den Spielorten hinterlegt. Ausverkauft ist der Abend mit Kurt Krömer am Ringlokschuppen. Ansonsten sind noch Karten vorhanden. Eine Reservierung ist aber von Vorteil, denn wie sagt es Michael Bohnes so schön und treffend: „Nicht nur die Künstler, sondern auch die Kulturinteressierten sind nach dieser langen Corona-Pause auf die Veranstaltungen heiß wie Frittenfett!“