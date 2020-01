Am Freitag, dem 17. Januar, 20 Uhr, präsentieren die Bergischen Symphoniker unter der Leitung ihres neuen Generalmusikdirektors Daniel Huppert und mit dem Harfenisten Xavier de Maistre Werke von Schostakowitsch, Glière und Tschaikowsky in der Mülheimer Stadthalle.

In der Musikwelt ist er ein Superstar: Der Harfenist Xavier de Maistre gehört zu jener Elite von Solokünstlern, denen es gelingt, die Grenzen des auf ihrem Instrument Möglichen immer wieder neu zu definieren.

Dank der Qualität seiner Interpretationen und der Vielfalt seiner Konzertprojekte gilt er als einer der kreativsten und eindrucksvollsten Musiker dieser Zeit. Der Harfenist konzertiert an den bedeutendsten Konzerthäusern der Welt und arbeitet unter anderem mit Dirigenten wie Riccardo Muti, André Previn oder Sir Simon Rattle.

Zehn Jahre lang war der Maistre Soloharfenist der Wiener Philharmoniker, seit einigen Jahren ist er Professor an der Musikhochschule in Hamburg.

Nun gastiert er in Mülheim und spielt das beliebte Harfenkonzert des russischen Komponisten Reinhold Glière; ein hochromantisches Stück, bei dem Glière erstmals die Harfe als Soloinstrument einsetzte.

Eine weitere Besonderheit erwartet das Publikum an diesem Konzertabend: Die Bergischen Symphoniker treten erstmals mit ihrem neuen GMD Daniel Huppert auf. Der Schweriner Generalmusikdirektor sorgte bereits bei seinen Antrittskonzerten für Furore.

Er zählt zu den gefragtesten Dirigenten seiner Generation und war Preisträger mehrerer Wettbewerbe. Seine internationale Karriere begann er als „Assistant du chef d’orchestre“ an der Opéra National de Paris (Bastille). Unter Hupperts Leitung präsentiert das Orchester die Festliche Ouvertüre von Dmitri Schostakowitsch – ein rasantes und effektvolles Stück, das bereits zur Eröffnung der Moskauer Sommer-Olympiade und zur Nobelpreisverleihung 2009 gespielt wurde.

Als weiterer Höhepunkt erklingt die romantische 5. Sinfonie von Peter I. Tschaikowsky, ein Werk, das aufgrund seiner Klangfülle beim Publikum äußerst beliebt ist. Konzertbesucher können an der interessanten und kostenlosen Konzerteinführung um 19 Uhr, mit Musikbeispielen durch die Konzertdramaturgin Eva-Susanne Rohlfing teilnehmen. Sie wird mit dem den Harfenisten Xavier de Maistre ein Gespräch führen. Karten gibt es ab 12,50 Euro bei allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de, bei der Hotline Tel. 0180 – 60 50 400 (0,20 Euro pro Anruf, Mobilfunkpreis maximal 0,60 Euro pro Anruf), sowie in der Touristinfo in der Schollenstraße 1, Tel. 0208 – 960 960. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn.