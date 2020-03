Im März 1970 veröffentlichte UFO, die erst ein Jahr zuvor zunächst unter dem Namen „Hocus Pocus“ zusammengefunden hatten, ihr erstes Studioalbum. Die Namensänderung in UFO wurde schon kurz darauf beschlossen und basierte auf einen seinerzeit bekannten englischen Music-Club. Ein Mix aus Hard-Rock, Psychedelic und Space Rock prägte das erste Album, das dem Bandnamen entsprechend, schlicht UFO 1 genannt wurde. Das spezielle an der Veröffentlichung war, dass es eine ungewollte Verzögerung gab, weil der Schlagzeuger Andy Parker mit seinen damals 17 Jahren den Vertrag mit Decca Records nicht unterzeichnen durfte und seine Eltern die Vertragsunterzeichnung abgelehnt hatten. Am 21. März 1970 war es dann soweit, Andy war volljährig und unterschrieb. Er war übrigens ein Pionier der Doublebass.

Bereits ein Jahr drauf ging es mit dem nächsten Album UFO 2 weiter. Besonders in Japan fand es reißenden Absatz. Es folgte prompt eine Japantournee, auf der auch gleich das erste Live-Album produziert wurde. Dann folgte eine wechselvolle Geschichte mit erheblichem Personalwechsel, zu der auch ein Abschnitt mit dem Scorpions-Gitarrist Michael Schenker gehörte, der den Stil der Band zu seiner Zeit maßgeblich prägte. Die Gruppe ist auch heute noch live zu erleben.

