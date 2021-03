Rechtzeitig zum Ende des Lockdowns hat die Marketingabteilung des Mülheimer Kunstvereins und Kunstfördervereins Rhein-Ruhr - kurz KKRR die neue #KULTAPPMH freigeschaltet.

Foto: Ivo Franz, #KULTAPPMH

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Die Kulturszene der Stadt Mülheim an der Ruhr hat sich in der Corona-Pause weiterentwickelt und neu aufgestellt – viele einzelne Events konnten trotz des Lockdowns gestaltet werden. Ab sofort lohnt es sich wieder im Internet nach Events und Sehenswürdigkeiten zu suchen.

Ab jetzt "VOLLE KRAFT VORAUS" - Lebensfreude in der Kulturstadt Mülheim

Bronzeplastik "Lebensfreude" von Heinrich Adolfs

Um Kulturliebhaber*innen aus Mülheim und Umgebung stets brandaktuell auf dem Laufenden zu halten, wurde die neue KULT-APP entwickelt. Das Redaktionsteam freut sich auf Input über neue Kulturaktivitäten, neue Kunstschaffende, die es vorzustellen gilt und über Veranstaltungstipps die nicht ohne Weiteres zu finden sind. Wie oft haben die Mülheimer schon das "Feuerwerk" gehört - aber niemand wusste etwas über das Wo und Warum.

Überblick über die lebendige Kulturszene in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr via Hastag #KULTAPPMHoder direkt zur Webseite mit allen Links: https://kultappmh.jimdosite.com