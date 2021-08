Das POLIS- WEEKEND Happening findet in einem leerstehenden Laden mitten in der City von Mülheim, am Löhberg 6, am Freitag, 3. und Samstag, 4. September, statt. Thema ist der Identitätswandel unserer Städte an Rhein und Ruhr, die untergehenden Orte und verstummende Stimmen. POLIS- das Weekend Happening ist eine Produktion des A.TONAL.THEATER, Köln, und der VolXbühne, Ensemble der Generationen am Theater an der Ruhr.



Das Programm

POLIS - das WEEKEND Happening, startet am Freitag, 18 Uhr und endet um 21 Uhr. Am Samstag, 4. September, beginnt das Programm bereits um 16 Uhr und dauert bis 21.30 Uhr.

Mit Vorträgen renommierter Wissenschaftler*innen und Autor*innen, der VR-Installation „Untergehende Orte/ Verstummende Stimmen“, dem Konzert „POLI(S) SOUND SCAPE“ – einer akustischen Stadtlandschaft, neuen Stadtsongs von und mit der Sängerin und Musikerin KRAZY, der Ausstellung „Stadtgesichte“ und projizierten Bürger*innen-Portraits. An beiden Tagen wird ein unterschiedliches, spannendes und informatives Programm geboten. Gäste können zu den Öffnungszeiten einfach hereinkommen und dabei sein, Anmeldungen sind nicht notwendig. Besucher, die den 3G-Regeln entsprechen, sind willkommen.



Freitag, 3. September 2021

18:00 – 21:30 VR-Installation „Untergehende Orte / Verstummende Stimmen“ von Valerij Lisac

18:00 – 21:30 Ausstellung „Stadtgesichte“ mit Zeichnungen von Monika Odenthal

19:30 – 20:00 Stadtsongs mit der Kölner Singer-/Songwriterin KRAZY

20:00 – 21:00 „Städte in der Identitätskrise“, Vortrag von Laura Helena Wurth (Kulturwissenschaftlerin & Freie Autorin u.a. für die FAZ, DIE ZEIT, KUNSTFORUM und das Monopol Magazin)

21:00 – 21:30 Stadtsongs mit der Kölner Singer-/Songwriterin KRAZY

Samstag, 4. September 2021

16:00 – 21:30 VR-Installation „Untergehende Orte / Verstummende Stimmen“ von Valerij Lisac

16:00 – 21:30 Ausstellung „Stadtgesichte“ mit Zeichnungen von Monika Odenthal

19:00 – 19:30 Stadtsongs mit der Kölner Singer-/Songwriterin KRAZY

19:30 – 20:30 Vortrag von Frau Dr. Anke Strüver (Universitätsprofessorin am Institut für Geographie und Raumforschung an der Uni Graz, Österreich)

20:30 – 21:30 Konzert „POLI(S) SOUND SCAPE“ – eine akustische Stadtlandschaft mit Emily Wittbrodt (Cello), Stefan ST. Kirchoff (E-Gitarre, Banjo & Effekte) und Peter Eisold (Percussion, Objekte & Electronics)

Polis - das WEEKEND-Happening, ist ein Begleitprogramm zur Premiere des Stückes POLIS - Die Stimmen der Stadt, das am 21. Oktober in der VolXbühne, Ensemble am Theater an der Ruhr, gespielt wird.

Gefördert durch den FONDS DARSTELLENDE KÜNSTE im Rahmen des Programms NEUSTART #TakePart, das Kulturamt der Stadt Köln und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.