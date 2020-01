Vorstandswahlen im Shanty-Chor

Am 27. Januar 2019 wählten die Mitglieder des Shanty-Chors der Marinekameradschaft Mülheim an der Ruhr e.V. Kormoran in ihrer jährlichen Hauptversammlung einen Teil ihrer Vorstandsmitglieder neu. Die Wahlen bestätigten die bisherigen Kandidaten in ihren Ämtern:

Klaus Jakobi (1. Baas) ist betraut mit der Gesamtleitung des Chors. Er wird vertreten durch Bernd Deckers (2. Baas), der sich auch um die Auftrittsplanung und um die Leitung des Instrumental-Ensembles kümmert. Die kaufmännischen Belange betreuen Siegfried Ströder und sein Vertreter Wolfgang Menning (1. und 2. Kassierer). Werner Lindemann ist für die Information der Presse und für protokollarische Arbeiten zuständig (1. Assistent) . Horst Wahnemühl übernimmt weiterhin die Pflege der Liederbücher (2. Assistent).

Insgesamt besteht der Shanty-Chor aus 37 Sängern inklusive einer fünfköpfigen Instrumentalgruppe. Die musikalische Leitung hat die Kirchenmusikerin und Musikpädagogin Stefanie Melisch.

Als Sängervertreter wurde Wolfgang Neuwald gewählt. Er vertritt die Interessen der Sänger in der "Liederkommission" des Chors, zum Beispiel bei der Auswahl neuer Stücke für das Repertoire, das mittlerweile etwa 110 Lieder umfasst.

Zuhören kann man dem Mülheimer Traditionschor auch in diesem Jahr wieder bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, z.B. auf dem Mülheimer Fischmarkt am 10. Mai. Eine Chorfahrt mit Auftritten bei der Sail 2020, dem Treffen der Großsegler in Bremerhaven, ist in Vorbereitung. So können sich die Mülheimer Zuhörer auch weiterhin darauf freuen, dass ihnen die heimischen Auftritte des Chors "echte" maritime Erlebnisse vermitteln werden.