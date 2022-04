Nach aktuellen Erkenntnissen der sozialwissenschaftlichen Forschungsgruppe "Weltanschauungen in Deutschland" ist der Bevölkerungsanteil der christlichen Kirchenmitglieder 2022 erstmals unter 50 Prozent gesunken. Das macht die Dringlichkeit des Jugendkongresses der Evangelischen Jugend, MH22, deutlich, zu dem die Rheinische Landeskirche und der Kirchenkreis An der Ruhr am 7. Mai einladen.

"Handeln statt Liken", lautet das Motto des evangelischen Jugendkongresses, zu dem interessierte Menschen zwischen 16 und 24 Jahren willkommen sind. Die Veranstalter wollen kirchliche Strukturen hinterfragen und jugendliches Engagement und jugendliche Ideen für die Kirche und in der Kirche sichtbar machen. Die Workshops des Kongresses beschäftigen sich mit den Themen: Zukunft leben, Zukunft gestalten, Zukunft glauben und Zukunft ohne Hass. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wurde auch eine Podiumsdiskussion zum Thema Frieden und Zukunft ins Programm genommen.

Zum Jugendkongress MH22 erwartet werden unter anderem die bundesweit bekannte Fridays-for-Future-Aktivistin, Luisa Neubauer, der Youtube-Polit-Blogger, Jan Schipmann, und der digital wie analog kerativ aktive Kirchenrebell Christoph Schlicht.

In der Petrikirche darüber mitdiskutieren, wie sich Kirche verändern muss, werden auch die Präses der EKD-Synode Anna Nicole Heinrich und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel. Insgesamt erwarten die MH-22-Veranstalter bis zu 300 Gäste.

Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse sollen dokumentiert und an politisch und kirchlich verantwortliche Entscheidungsträger weitergeleitet werden, um zukunftsweisende Impulse zu geben.

Im Rahmen des Mülheimer Zukunftskongresses wird die Evangelische Jugend erstmals sozial und ökologisch engagierte Jugendliche mit ihrem Erdretter/in.Award auszeichnen.

Wer beim Jugendkongress MH22 mitmachen, mitreden und mitdenken will, kann sich bis zum 1. Mai online unter: https://zukunftskongress.ejir.de/ anmelden.

