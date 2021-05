Die Banane gehört zu den nährwertigsten Lebensmitteln. Doch für Thomas Baumgärtel ist sie in mehr als 30 Jahren zum Kunstobjekt und zum Markenzeichen seines kreativen Schaffens geworden. Eines dieser Kunstobjekte hängt seit dem 27. Mai nun auch im Eingangsbereich des St. Marienhospitals.

"Das soll ein Dankeschön an alle sein, die auch in diesem Hause getestet, geimpft und Covid-Patienten betreut haben", sagt Baumgärtel, der seinen Zivildienst in einem katholischen Krankenhaus absolviert hat. Dort, wo er übrigens zum ersten Mal sein Kunstobjekt Banane kreierte und an ungewöhnlicher Stelle, einem Kreuz, zum Einsatz brachte, hat er den Einsatz von Ärzten und Pflegekräften kennen und schätzen gelernt.

Jetzt legte Chefarzt Dr. Jörg Meyer mit Hand an, als Baumgärtel, seine von einem Impfspritze gepikste schwarz-rot-goldene Banane mithilfe einer Schablone auf die dafür vorgesehene Stelle sprayte. "Das ist wirklich eine coole Nummer", findet Jörg Meyer.

"Die Impfung ist der einzige Weg in die Freiheit!"

Er leitet die Abteilung für Anästhesie und Intensiv-Medizin, in der 14 Ärzte und 40 Pflegefachkräfte bisher 64 Covid-19-Patienten betreut haben, von denen rund 40 Prozent an den Folgen der Virus-Infektion verstorben sind. "Von den Kolleginnen und Kollegen, die Covid-Patienten haben sterben sehen, sind 100 Prozent gegen das Virus geimpft", betont Meyer. Auch für Thomas Baumgärtel, der mit seiner schwarz-rot-goldenen Impfbanane in mittlerweile 70 Kliniken und Pflegeeinrichtungen ein sichtbares, zum Hingucken und Schmunzeln einladendes Dankeschön für die Helden an der Corona-Front hinterlassen hat, steht fest: "Die Impfung ist für uns alle der einzige Weg in die Freiheit.

Das sehen die Mitarbeitenden des seit 1887 bestehenden St. Marienhospitals ebenso. Mehr als 90 Prozent von ihnen haben sich inzwischen gegen das Corona-Virus impfen lassen. "Die noch nicht geimpften Kolleginnen und Kollegen sind keine Impfgegner, sondern mussten aufgrund einer Vorerkrankung auf eine Impfung verzichten.", betont Klinik-Sprecherin Katharina Landorff.

Dr. Meyer und der Ärztliche Direktor des St. Marienhospitals, Dr. Thomas Nordmann sind sich einig: "Thomas Baumgärtels Impf-Banane ist, abseits aller Corona-Statistiken und alle medizinischen Fakten ein kreatives Statement für die Impfkampagne." Robert Schruba, der als Stationsleiter an der Spitze der Pflegekräfte in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin steht, freut sich über das künstlerische und humorvolle Dankeschön für die gemeinsame Pflegearbeit, "die uns emotional belastet hat, die uns aber auch als Team enger zusammenrücken ließ."

