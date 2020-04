Seit Mitte März finden auch in Mülheims Kirchen aufgrund der Corona-Krise keine Präsenz-Gottesdienste mehr statt. Deshalb nutzen die Evangelische und die Katholische Kirche der Stadt auch in den Kar- Ostertagen die digitalen Kommunikationskanäle, aber nicht nur die, um das geistliche und seelsorgerische Leben und die Gemeinschaft unter den Gläubigen aufrechtzuerhalten.



Zurzeit vereinen alle Gemeindemitglieder, allabendlich um 19.30 Uhr, unter den Geläut der Glocken zum gemeinsamen Gebet und stellen als Zeichen ihrer Solidarität und Hoffnung eine Kerze ins Fenster.

Stimmen aus den Stadtkirchen

Superintendent Gerald Hillebrand vom Evangelischen Kirchenkreis An der Ruhr sagt mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen: „Auch Corona schafft Ostern nicht aus der Welt. Und die Botschaft von Ostern, dass das Leben stärker ist als der Tod ist heute wichtiger denn je. Und die Menschen haben die Hoffnung, die mit der Frohen Osterbotschaft verbunden ist, jetzt besonders nötig. Deshalb achten die Menschen jetzt auch genau darauf, was wir als Kirchen in dieser Situation unternehmen und ich habe den Eindruck, das das Engagement und die vielen kreativen Ideen, die die Gemeinden aus der Not heraus entwickelt haben, von den Menschen auch wertgeschätzt werden.“

Hillebrands katholischer Amtskollege, Stadtdechant Michael Janßen, macht den Mülheimern angesichts der Bemühungen, das Corona-Virus zu besiegen und die damit verbundene Krise zu überwinden, Mut, indem er sagt: „Wir werden als Gesellschaft ein zeitversetztes Ostern erleben.“ Und er hat angesichts der jetzt in den Gemeinden entwickelten Initiativen den Eindruck gewonnen: „Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir die digitalen Kommunikationskanäle auch sinnvoll nutzen können und das viele Gemeindemitglieder aus der Not eine Tugend machen und nicht nur die Nachbarschaftshilfe, sondern auch die urchristliche Form der Hauskirche wiederbeleben.“

Aus der Katholischen Kirche

Ein ökumenisches Osterfeuer auf dem Kirchenhügel, an dem in der Osternacht die Osterkerzen der Petri- und der Marienkirche entzündet werden, wird es diesmal nicht geben. Stattdessen werden die Glocken der Petrikirche und der Marienkirche am um Mitternacht die Auferstehung Jesu verkünden. Am Ostersonntag, 12. April, läuten dann von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr alle Mülheimer Kirchenglocken.

In dieser Kar- und Osterwoche werden in den katholischen Pfarrgemeinden St. Mariae Geburt, St. Mariä Himmelfahrt und St. Barbara flächendeckend kleine Osterkerzen an die zur jeweiligen Gemeinde gehörenden Haushalte verteilt. Die beiden Pfarrer Michael Janßen (St. Mariae Geburt) und Christina Böckmann (St. Barbara und St. Mariä Himmelfahrt) richten nicht nur zur Osternacht (11./12. April), sondern auch zum Gründonnerstag (9. April) und zum Karfreitag (10. April) werden Böckmann Video- und Audio-Botschaften an die Gläubigen. In der Osternacht werden die katholischen Gemeindemitglieder auf den Internetseiten ihrer Pfarrei nicht nur ein Video mit der Osterpredigt ihrer Pfarrer, sondern auch eines mit dem liturgischen Entzünden der Osterkerzen und dem Lobgesang auf die Osterkerze finden.

Am Ostermontag, 13. April, steht ab 10 Uhr auf der Internetseite der Pfarrgemeinde St. Barbara ein Videogottesdienst aus St. Engelbert in Eppinghofen bereit.

Die Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn stellt an den Kar- und Ostertagen Video-Andachten ins Netz. Am Ostermontag wird es ein spezielles Video für Kinder und Familien geben. Außerdem können Interessierte zwischen Gründonnerstag und Ostermontag an einem sogenannten Schreib-Café teilnehmen. An Wäscheleinen, die vor der Saarner Dorfkirche am Holunderweg und vor der Broicher Kirche an der Wilhelminenstraße aufgehängt werden, kann man sich mit Fragen, Kommentaren und Zeichnungen an einem schriftlichen Gemeindegespräch beteiligen oder sich „Segenswünsche to Go“ abpflücken.

Aus der Evangelischen Kirche

Die Evangelische Kirchengemeinde Heißen hat für die Kar- und Ostertage Materialien online gestellt, die Gemeindemitgliedern als Anleitung für das Feiern eines Hausgottesdienstes wertvolle Anregungen geben. Dazu gehören unter anderem Musik, Audio-Predigten und interaktive Ideen für Kinder. Der Posaunenchor der Gemeinde gibt für die Bewohner der Seniorenheime im Bereich der Lukaskirchengemeinde ein kleines Open-Air-Konzert mit Osterchorälen. Die Mitglieder des Posaunenchors lassen am 5. April um 10 Uhr, vor dem Seniorenheim Eichendorffstraße, am 11. April um 17 Uhr vor dem Seniorenheim Auf dem Bruch und am 12. April um 10 Uhr, am Seniorenheim Seilerstraße von sich hören. Außerdem malen Kinder aus den Gemeinde-Kitas Osterbilder, die in den Pflegeheimen vom Personal verteilt werden.

Die Lukaskirchengemeinde stellt zu den Feiertagen nicht nur Videoandachten ins Netz, sondern verschenkt, ähnlich wie in Broich und Saarn „Ostergrüße to Go“. Die können Interessierte in Form von Fotogrüßen und geistlichen Impulsen der Gemeindemitarbeiter ab dem 6. April vor der Johanniskirche an der Aktienstraße, vor der Matthäuskirche an der Oberheidstraße und vor der Immanuel-Kirche an der Kaiser-Wilhelm-Straße mitnehmen.

Die Evangelische Markuskirchengemeinde lädt am Ostersonntag zwischen 10- und 13 Uhr zum Ostereiersuchen ein. Damit alle Teilnehmer den notwendigen Sicherheitsabstand einhalten, ist eine individuelle Anmeldung und Terminvereinbarung mit Pfarrer Hans-Joachim Norden (bis zum 11. April) unter der Rufnummer: 0208-998254 erforderlich. Außerdem lässt die Markuskirchengemeinde am Ostersonntag musikalisch von sich hören.

Thorsten Stollen und Stephan Arnold machen es von 10 bis 13 Uhr im Kirchsaal am Knappenweg und ab 10.45 Uhr in der Markuskirche am Springweg möglich. Die Türen und Fenster der Gotteshäuser sind dann weit geöffnet und die Glocken rufen die Gläubigen zum gemeinsamen Gebet. Abschließend erklingt der Osterruf: „Christ ist erstanden!“

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Speldorf macht zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag umfangreiche digitale Gottesdienstangebote. Sie lädt am Gründonnerstag um 19 Uhr zu einem digitalen Abendmahl. Die Karfreitagsliturgie beginnt um 15 Uhr, Osternacht um 22 Uhr und der österliche Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr. Kantor Sven Schneider wird am Ostersonntag, 12. April, zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr mit der von ihm intonierten Orgel musikalische Grüße durch die geöffneten Türen der Lutherkirche auf die Duisburger Straße schicken.

Die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde Mülheim (VEK) sendet auf ihrer Internetseite am Karfreitag und am Ostersonntag Online-Gottesdienste aus der Petrikirche. Wer mag, kann für den Oster-Online-Gottesdienst in der Petrikirche gemalte und gebastelte Ostergrüße und Osterwünsche (bis zum 8. April) in Boxen hinterlegen, die dafür vor den Gemeindebüros an der Petri- und an der Pauluskirche aufgestellt worden sind.

Außerdem findet man auf der Website der VEK Anleitungen für einen Familiengottesdienst und für das Anlegen eines „Ostergärtleins“. Auf Oster-Spaziergänger warten am Ostersonntag ab 12 Uhr Osterüberraschungen, die man sich an der Petri- und an der Pauluskirche mit einer kleinen Osterkerze von einer dort aufgespannten Wäscheleine pflücken kann. Und wer mag, kann am Ostermontag, 13. April, ab 18.45 Uhr unter dem Motto: „Abendmahl beim Abendbrot“ auf der Homepage der VEK an einer Videokonferenz teilnehmen.

Einen guten Überblick aller kirchlichen Angebote zu den von der Corona-Krise überschatteten Kar- und Ostertage und entsprechende Links zu den einzelnen Gemeinden bieten die stadtkirchlichen Internetseiten: www.katholische-kirche-muelheim.de und: www.kirche-muelheim.de

