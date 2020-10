Als John Winston Ono Lennon am 9. Oktober 1940 in Liverpool geboren, starb er nach zu kurzem Leben durch ein Attentat am 8. Dezember 1980 in New York. Weltweit berühmt wurde er als Mitgründer, Sänger und Gitarrist der britischen Rockband "The Beatles", für die er – neben Paul McCartney – die meisten Stücke schrieb. Die Komponistenpartnerschaft Lennon/McCartney ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten in der Geschichte der Popmusik. Lennon kritisierte zu seiner Zeit insbesondere den Kapitalismus und den Nationalismus. Mal setzte er sich für den Weltfrieden ein, ein anderes Mal leistete er politischen Widerstand. Mit seinen Songs, ihrer musikalischen und ideellen Kraft, ihrer menschlichen Wärme erreicht Lennon weiterhin Menschen in aller Welt. Man stelle sich vor, es gäbe keine kriegslüsternen Staaten, keine blutrünstigen Religionen, keine skrupellose Gier nach grenzenlosem Besitz, also einfach nichts, wofür sich Menschen zum Krieg fanatisieren lassen: „It isn’t hard to do“. Wolfgang Hausmann erinnert am 30. Oktober 2020 ab 16.30 Uhr in Rick`s Café im MedienHaus, Synagogenplatz 3, an den einflussreichen und inspirierenden Popmusiker.