Eine Verkaufsausstellung mit aussergewöhnlich realistischen Gemälden ist seit Januar Im RheinRuhrZentrum in Mülheim zu sehen. Wegen der aktuellen Beschränkungen zur Vermeidung der Verbreitung der Viren bleiben die Räume ab sofort geschlossen. Die Fotos geben einen Eindruck von den Schaufenstern und einigen der Bilder. Die ausstellenden Künstler Peter Kempf und Rainer Hillebrand sind aus dem Fernsehprogramm bekannt. In einer monatlichen Sendung werden dort bei UnityMedia und Telekom Magenta internationale Künstler vorgestellt. In der Mediathek des Senders sind die Produktionen auch Online zu sehen.

Öffnungszeiten Atelier NAROMA - Online rund um die Uhr

Von Montag bis Samstag sind die Gemälde zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums in den beiden grossen Schaufenstern des Atelier NAROMA neben dem Cafe Kamps im EG2 nahe dem Parkplatz P5 zu bewundern.

Online können die ausgestellten Bilder rund um die Uhr besichtigt werden.

Hier finden Sie Geschenkideen für Familie und Freunde zu jeder Gelegenheit. Auftragsarbeiten können in Form von Geschenkgutscheinen angenommen werden.

Anfragen können dort jederzeit online eingegeben werden.