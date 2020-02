Eine Verkaufsausstellung mit aussergewöhnlich realistischen Gemälden ist Im RheinRuhrZentrum in Mülheim zu sehen. Die Fotos geben einen Eindruck von den Schaufenstern und einigen der Bilder. Die ausstellenden Künstler Peter Kempf und Rainer Hillebrand sind abwechselnd an den Samstagen persönlich anwesend. Beide sind auch aus dem Fernsehprogramm bekannt. In einer monatlichen Sendung werden dort bei UnityMedia und Telekom Magenta internationale Künstler vorgestellt. In der Mediathek des Senders sind die Produktionen auch Online zu sehen.

Öffnungszeiten Atelier NAROMA

Von Montag bis Samstag sind die Gemälde zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums in den beiden grossen Schaufenstern des Atelier NAROMA neben dem Cafe Kamps im EG2 nahe dem Parkplatz P5 zu bewundern. Online können die ausgestellten Bilder rund um die Uhr besichtigt werden.

Kunstinteressierte sind herzlich eingeladen die erstaunlich hochwertigen Gemälde der Künstler Samstags von 12-17 Uhr aus der Nähe zu betrachten. Dabei besteht auch die Möglichkeit mit den anwesenden Künstlern zu sprechen und Originalgemälde und Drucke zu erwerben. Hier finden Sie Geschenkideen für Familie und Freunde zu jeder Gelegenheit. Auftragsarbeiten können in Form von Geschenkgutscheinen angenommen werden.

Der Eintritt ist frei.

Interessenten werden für Anfragen ausserhalb der Öffnungszeiten auf unseren durchgehend geöffneten ONLINE Dienst hingewiesen. Wir freuen uns über jeden Besucher.

Mitgliedschaft

Die beiden Künstler sind Mitglied im Kunstkreis NAROMA. Interessenten, die ihre eigenen Malfertigkeiten vertiefen möchten, können sich bei dieser Gelegenheit über eine Mitgliedschaft im Kunstkreis informieren.

Der Kunstkreis tagt jeweils am 4. Donnerstag eines Monats in der Mülheimer Feldmann Stiftung.