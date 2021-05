Pfeilschnell schießen sie aus dem Wasser empor, allein oder zu fünft eng nebeneinander, peitschen mit ihren Schwänzen tänzerisch über die Wasseroberfläsche, stecken ihre Mäuler durch Ringe, sammeln eifrig weitere auf, meckern laut und erhalten schließlich zur Belohnung ein paar Fische. Die Ziegen?

Nicht ganz einfach für unser altes Haustier, das dem Menschen seit Alters her das Überleben sicherte und von den Göttern geliebt wurde. Schließlich floss aus dem Euter der Ziege Heidrun, die in Walhalla lebte, das Met, der Trank der Götter. Zeus setzte die Ziege als Stern Capella an den Nachthimmel. Und erstaunlicherweise wurde der Wagen des Donnergottes Thor von zwei Ziegenböcken gezogen - Tanngniosir (Zähneknisterer) und Tanngrisnir (Zähneknirscher). Das Rumpeln des Wagens wurde als Donner hörbar.

Und wieder haben sie Glück: Von den Delphinen übernehmen sie zeusseidank nur den therapeutischen Einsatz. Etwas kritisch könnte man sagen, die Ziege ist der Delphin der schmaleren Brieftaschen.

Anna-Lena Dahm, so wird berichtet, will im Unterschied zu Annalena Baerbock ihre Ziegen Lotta, Medita und Pella in „therapeutischen Kontexten“ professionell einsetzen, sie ist „Fachkraft für tiergestützte Interventionen“, also so eine Art höhere Streichelzoodirektorin. Und das meine ich keineswegs abschätzig, immerhin hat sie unsere capragene Kultur um einen therapeutischen Akzent erweitert.

Die Förderschullehrerin in der Lüneburger Heide weiß nämlich noch, dass Ziegen einfühlsam und schlau sind und sich deshalb gut eignen, um therapeutisch Konzentration und motorische Fähigkeiten bei Kindern zu schulen. Für ihre Geduld erhalten sie Pferdeleckerli. Die Ziegen. Ja, sie sind mit nur geringen Abstrichen geduldig - trotz Hörnern, eben genau wie die Delphine ohne Hörner.

Übrigens: Am geduldigsten sind Schnecken. Auch sie werden in der Therapie eingesetzt. Kein Witz!