Am Samstag, den 21. August, findet um 18:00 Uhr im Rahmen des BEETH25OVEN-Festivals im Park von Schloss Styrum ein besonderes Sommerkonzert mit Zsuzsa Debre und dem Sinfonieorchesterder Klangwelten statt.

Als Picknick-Konzert aufgeführt werden die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 – die „Pastorale“ – und die F-Dur Violinromanze op. 50 von Beethoven.

Der Schlosspark bildet die passende Bühne für das Konzertereignis, da sich die „Pastorale“ mit den Beziehungen zwischen Mensch und Natur auseinandersetzt.

Die Besucher werden gebeten, alles für ein Sommer-Picknick wie Essen, Trinken, Decken und Sitzgelegenheiten für ein entspanntes Musikerlebnis einfach mitzubringen. Die aktuellen Corona-Maßnahmen erfordern, dass Besucher und Musiker geimpft, getestet oder genesen sind – das gilt an diesem Abend auf dem gesamten Gelände des Schlosses.

Den Solopart der Romanze wird die Violinistin und Konzertveranstalterin Zsuzsa Debre spielen. Begleitet wird sie vom Sinfonieorchester der Klangwelten, am Dirigentenpult wird der Dänisch-Spanische Dirigent Alberto Hold-Garrido stehen.

Alberto Hold-Garrido wurde in Barcelona geboren und zog im Alter von 9 Jahren nach Dänemark.

Nach ersten Studien in Klavier, Violine, Harmonielehre und Kontrapunkt trat er in die Royal Music Academy in Kopenhagen ein, wo er Chor- und Orchesterleitung bei Dan-Olof übernahm. Er studierte bei Frans Rasmussen und absolvierte später sein Dirigierstudium an der renommierten Sibelius-Akademie in Helsinki bei Prof. Jorma Panula, Atso Almila, Prof. Ilya Musin und Gastlehrern wie Leif Segerstam, Eri Klas, János Fürst und Wolf-Dieter Hauschild.

Von 1990-1991 besuchte er außerdem Kurse für Musikphänomenologie bei S. Celibidache an der Gutenberg-Universität Mainz.

Kurz vor seinem Diplom 1994 begann er als Assistenzdirigent an der Finnischen Nationaloper zu arbeiten. Im Oktober 1996 gab er sein professionelles Debüt an der Finnischen Nationaloper mit Verdis früher Oper I due Foscari unter der persönlichen Regie von Prof. August Everding und dirigierte unmittelbar danach Aufführungen von Salome, La Traviata und Il Barbiere di Siviglia.

Im August 1997 wurde Alberto Hold-Garrido zum Chefdirigenten der Royal Opera Stockholm ernannt. Die Produktion von Don Carlos wurde Live für das Label Naxos aufgenommen und im September 2003 mit internationalem Beifall der Kritiker veröffentlicht. Als Gastdirigent sowohl im Opern- als auch im symphonischen Bereich ist Alberto Hold-Garrido in den skandinavischen Ländern, in Europa, sowie in Südamerika, China und Südkorea aufgetreten. Alberto Hold-Garrido ist ein wiederkehrender Gastdirigent an der Finnischen Nationaloper.

Er wird in den Medien als die unglaubliche Mischung aus „Feuer und Stahl“ genannt.

Nach so langer Abstinenz wird das Picknick-Konzert für Publikum und Musiker sicherlich ein besonderes Erlebnis im Sommer 2021 werden.

Das BEETH25OVEN-Festival startete genau auf den Tag am 21.8.2020 mit dem Septett op. 20., aufgeführt vom Klangwelten Ensemble. Es ist ein Festival in und für Mülheim an der Ruhr unter der Leitung und auf Initiative von Zsuzsa Debre zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven. Die „Pastorale“ ist ein weiterer Höhepunkt dieser Konzertreihe.

Einlass ist ab 17:00 Uhr, Beginn des Konzertes ist um 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Trotzdem ist eine Ticketbuchung notwendig. Anmeldungen unter: 0208 – 879564 oder 0173 – 5393166. Weitere Informationen auf der Website zsuzsa-klangwelten.com.

Unterstützer: MST, Kulturbetrieb Stadt Mülheim an der Ruhr, Leonhard-Stinnes-Stiftung