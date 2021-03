„Wasser“ verstehe ich ja,

versteht ja jeder,

aber was sind „Manntagen“, -tagen wie in E-tagen?

Ich kenne nur Montagen, -tagen wie in E-tagen,

was soll da die Betonung des Geschlechts,

Diese Montagen, -tagen wie in E-tagen,

werden doch fast immer von Männern bewerkstelligt.

Oder nein? Gibt es jetzt auch

Montagen als Frautagen, -tagen wie in E-tagen?

Gut möglich! Montagengendern!

Dass man bei Montagen mal lange stehen muss,

ist das nicht selbstverständlich?

Das geht wohl nicht als Home-Office.

Da muss man richtig ran,

deshalb früher nur Männer:

eben Manntagen, -tagen wie in E-tagen!

Aber etwas an Wasser ohne Rohr montieren,

geht gar nich,

das hält nich,

ist ja wässrig.

Sicher ist hier die Rede von

Installateur*innen,

Kanalarbeiter*innen,

Wasserhahnschrauber*innen

Hydrantenmanager*innen…

Jedenfalls steht hier heute auf meinem alten Bauernkalender für März:

„An Wassermanntagen wirkt langes Stehen belastend für Füße und Gelenke.

Gönnen Sie sich ein Fußbad oder eine stärkende Fußmassage“.

Ach so, Wassermann!

Also doch männlich.

Oder ist das nicht

ein Sternzeichen an bestimmten Tagen im März?

Ich glaube, ich dusch mich mal kalt ab.

