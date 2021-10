306 Gedanken

1.Man kann nicht sein ganzes Leben mit sich rumschleppen, man muss auch mal ausmisten.

2. Auf der Pläne bei Plönes: Satt und glücklich unter dem weiten Himmel! Oskar und ich. Und anschließend auf der Rückfahrt Claptons Tulsa-Time! Mehr geht nicht.

3. Interessante Frage: Was wäre mir passiert, wenn ich diese Nachricht nie erfahren hätte?

4. Einfach nur Aufgaben scheint es nicht mehr zu geben. Nur noch Herausforderungen. Was sehr nach Zumutung klingt.

5. Den Unterschied zwischen „populeer und sinnvoll“ gilt es ständig herauszuarbeiten.

6. Die Werbezeile: „Wir halten Sie immer auf dem Laufenden“ hat den gleichen Wert für dein Leben wie 99% der Nachrichten, mit denen du auf dem Laufenden gehalten wirst.

7. Der Mensch ist ein Geschichten erzählendes Tier. Schon in dem Wort exis-tier-en ist die Hauptkategorie alles Lebendigen enthalten. Daneben gibt es nur noch Pflanzen und Menschen.

8. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich die Artikel von Journalisten nennen soll, die immer die gleichen Worthülsen hin und herwenden. Dank Klonovsky weiß ich’s jetzt: Schrottsammelstelle!

9. So wie Goethe sich in "Willis Leere" wunderte: "Wie sonderbar ist es, dass dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist."

10. SD. Seliges Denken ähnelt einer sanften Trunkenheit. Bei der man nicht mehr an die Gesetze der Logik gebunden ist. Eine Art nüchterne Trunkenheit ohne organisches Risiko, sieht man mal von der relativen Suchtproblematik des Denkorgans ab.

11. Intelligenz kann immer nur auf Intelligenz stoßen, die für sie erkennbar ist; das spricht nicht gerade für Intelligenz!

12. Das Hochdeutsch hilft uns bei der Darstellung von Gedanken, die wir uns auf Platt nicht machen müssten.

13. Alles Elend des Menschen rührt daher, dass er eine Wirtschaft benötigt. In der Bibel wird das als Vertreibung aus dem Paradies beschrieben. Ich glaube allerdings, dass der Sündenfall von ewiglanger Hand geplant war.

14. Die ersten Menschenpaare waren offenbar Anna und Eva sowie Adam und Egon.

15. Ich bin von Hause aus Gähn-Designer und eröffne jetzt die Gähnschule „Yawning by doing“.

16. Hunde, die bellen, beißt man nicht. Sie wissen das.

17. Am Ende jeder Rede danken wir den Kühen, die für uns das ganze Gras fressen.

18. Die Abschaffung der Wörter scheitert am Bericht über die Abschaffung der Wörter.

19. Der außengeleiteten Einheit Mensch möchte ich als Riesman-Schüler möglichst wenig begegnen. („Die einsame Masse“)

20. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der mörderische Schrei des Kranichs morgens um halb fünf. Das war in Mecklenburg vor Pommern. Strelitz, wo auch Kinkel und Schurz durchgekommen sind.

21. Wir haben ein Billig-Abonnement. Wir bekommen immer die Zeitung von gestern!

22. Wir danken für Ihr Verständnis! - Ja, du mich auch!

23. Nachlässige Diktatur ist besser als nachlässige Demokratie.

24. Wenn du dich mit 75 jung fühlst, hast du dich nur noch nicht gebückt.

25. Primatologen und prima Psychologen sind sich einig: Viele Politiker kommen da nur mit professioneller Hilfe wieder raus.

26. Gaststätte „Zum blauen Schwein“

27. Jeder hat im Krankheitsfall dafür Sorge zu tragen, dass sein Kaufverhalten nicht leidet.

28. Wer Nachrichten anzweifelt, verächtlich macht usw. gilt als Ketzer.

29. Darf man die Luft einfach so wegbauen? (Schmidtbonn)

30. Anzeigenblätter sind Anstaltsblätter der geschlossenen Abteilung der deutschen Konsumanstalt.

31. Bitte, wer steckte nochmal während des sonntäglichen Gottesdienstes heimlich, still und leise Blumen in die Perücke des alten Herrn, der in der Kirchenbank vor ihr saß?

32. Was mich nicht interessiert, das interessiert doch keinen. Also nicht, dass das, was mich nicht interessiert, keinen anderen interessieren würde, sondern im Gegenteil: Man interessiert schon für das, was mich persönlich nicht interessiert. Also interessiert das schon, was mich nicht interessiert!

33. In und an einem Menschen, einem Tier, einer Pflanze, kurz: bei einem Lebewesen, sträubt sich alles gegen das Andersseinsollen. Der Mensch ist ein elastisch-plastisches Wesen. Wirkt eine Kraft von außen auf ihn ein, kann er sich verformen, wird aber normalerweise beim Nachlassen der Kraft wieder in seine Urform zurückschnellen. Seltener sind dauerhafte Verformungen. Es ist aber meist nur eine Frage der Zeit, wann ein Verformter wieder zu seiner Urform zurückfindet. Nimm dir diese Zeit! Jetzt!

34. Ich mag diesen Verkündigungsstil derer nicht, die nur von anderen abschreiben.

35. Aufwachen heißt, seine Tages-Illusionen wiederaufbauen.

36. Auch im „Urwald“ der Zivilisation kann man sich verheddern. Auch hier geht es im Grunde immer noch um’s Überleben. Für sich und seine Nachkommen.

37. Es ist nicht so wichtig, was wir sagen, als vielmehr wie wir es sagen. Im Wie liegt mindestens ebenso viel Botschaft wie im Was!

38. Ich glaube nicht, dass sich die Krankheit angesprochen fühlt, wenn man sie bei ihrem medizinisch korrekten Namen nennt.

39. Ein guter Deutscher möchte nicht nur seine eigenen Kinder erziehen. Nein, eigentlich alle.

40. Freude ist eine ernste Angelegenheit

41. Gedankenbehinderung müsste - ähnlich wie Verkehrsbehinderung - bestraft werden. Hart.

42. „Es ist, als ob es nur noch Aktualitäten gäbe, und hinter tausend Aktualitäten keine Welt.“

(Peter Handke, 2020)

43. Ich kann jeden Fehler, den ich mache, schon kurz darauf oder noch während des Machens treffend analysieren. Ich kann allerdings keinen vermeiden. Bin auch nur ein Hinterherschlauer.

44. Man ist auch vorher erst hinterher schlauer.

45. Die meisten Menschen haben sicher irgendwas von Beethoven gehört, die wenigsten aber seine Musik. Sie pflegen eine verbreitete Art von Beethoventaubheit.

46. Im Grunde genommen herrscht nur der Schrecken, Wohlgefühl herrscht nicht.

47. Wenn die Sonne über dem Kaktus aufgeht, ist das Holzhuhn Hanni mit seiner Sehnsucht allein.

48. Er dachte, der Tod könne ihm nichts anhaben, weil er sich schon öfter totgelacht hatte.

49. Die Abschaffung der Wörter wird am Bericht über die Abschaffung der Wörter scheitern.

50. Dass die Gleichaltrigen im Alter in unseren Augen so viel älter als man selbst aussehen, das ist das Schöne am Alter und hält uns jung.

51. Ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit damit, dass ich höllisch aufpasse, dass ich das bekomme, was ich will und nicht das, was andere wollen, dass ich es will.

52. Beethoven ist berühmt geworden, weil er niemals taub war, niemals taub für die Musik in seinem Kopf.

53. Eine zu freie Presse und Wirtschaft holt die Menschen auf einer animalischen Stufe ab.

54. Bei Kindern, die einfach leben, und wenig Spielsachen haben, ist das Lernen Genuss und höchster Reiz des Lebens. Vorausgesetzt, sie entwickeln sich in einer Atmosphäre der Intelligenz. (Johanna Kinkel)

55. „Im Abgang süß“. Wolfgang Joop, 75, möchte laut Interview mit Gala beim Nachmittagskaffee mit Kuchen sterben.

56. Ich habe immer mehr den Eindruck, es ist alles nur Probe.

57. Konzert: Schröders Fünfte trifft auf die von Beethoven.

58. Am Obskuren haben wir das Leben. 11-9-20

59. „Man hört nur mit dem Herzen gut“ – Hörgerätekritiker Saint Exupery

60. Was ist zu tun, um die Welt wieder menschlicher zu machen?

McNamee: Man müsste algorithmische Verstärkung abschaffen!

61. Manchmal lebe ich einen Tag erst ins Unreine hinein, um ihn dann am nächsten Tag aufzuführen.

62. Die meisten Menschen sehen weder Sonnenaufgang noch -untergang. Tag ist, wenn sie nicht schlafen.

63. Die Bestellung ließ so lange auf sich warten, dass ich die gealterte Kellnerin nicht ohne weiteres wiedererkannte.

64. Was ich da unter 2. geschrieben habe, erlebte ich vor Jahren sehr häufig in Schaphuysen an der Düne. Der schönste Platz: Am Stamm eines Baumes sitzend und mit dem Blick über Felder in die Ferne schweifen.

65. Demokratie und die äußere Freiheit sind nur dann Werte, wenn jeder Einzelne sich innerlich und äußerlich emanzipiert hat. Kapitalismus ist der Totengräber der Demokratie.

66. News? Das Wichtigste passiert immer zu Hause.

67. Bei der pandemischen Ausbreitung der inhaltslosen Digitalisierung zahlt man für die Überwachung und Folterwerkzeuge einer inhumanen Zukunft. Gegen den realen Digitalismus hilft nur eine Reanalogisierung!

68. Es gibt überraschend viel Papier, dass essbar ist, z.B. ein Notenblatt für die Geburtstagsfeier. Deshalb die Frage: Gibt es auch essbares Klopapier?

69. Das I in Ipad steht schließlich für „Ich“, nicht für ein „Wir“. (Douglas Rushkoff)

70. Wir machen jetzt eben mal eine Pandemie mit Klimakatstrophe durch, und dann sehen wir weiter.

71. Alle teuren Versprechungen der digitalen Technik (Isolation) können zum größten Teil durch ganz einfaches Training kostenlos und in größtmöglicher Unabhängigkeit erreicht werden. Außerdem verschwindet die Wirklichkeit nicht wirklich.

Meditation - Buddhismus

72. Die wichtigsten Ablenkungsorden damals und heute sind Zisterzienser und Influenser.

73. Blödsinnige Proteste und die Verstöße gegen Corona-Maßnahmen zeigen, dass die Gesellschaften nicht mehr leidensfähig sind. Das wurde ihnen durch den Kapitalismus, in dem jederzeit alles zur Verfügung ist, abtrainiert. Ich vermute, an der mangelnden Leidensfähigkeit werden sie auch in einer sich verschärfenden Krise zugrunde gehen. Verlieren haben sie nicht gelernt.

74. Wenn man die gleichzeitigen Mausklicks auf der ganzen Welt zusammen hören würde, würde man nie mehr etwas hören, selbst wenn der einzelne Mausklick unhörbar wäre.

75. Michelangelo malte einen „Schnappschuss“ der digitalen Erschaffung des ersten Menschen bzw. des Momentes kurz davor. Der Klickfinger Gottes wird den linken Zeigefinger Adams berühren. Digital im Wortsinne: mit Hilfe des Fingers.

76. Infektionsdebakel durch Türkische Hochzeit in Hamm: Bringen uns die Muslime und andere ignorante Deutsche in der Krise um? Oder haben die einfach mehr Superspreadende?

77. Die Selbstbestimmung des Menschen ist ein moderner Glaube und ein großes Geschäft, wobei Glaube und Geschäft immer schon Hand in Hand gingen, ja das eine geradezu die Voraussetzung des anderen darstellt.

78. In einem Kreuzworträtsel wurde nach einer fünfbuchstabigen mexikanischen Malerin gefragt. Seitdem befinde ich mich im Kahlo-Rausch. Ich habe sogar eine Frida-Tasse bestellt.

79. Ich wünsche mir einen leisen Kommunismus mit kapitalistischer Vielfalt.

80. Ich möchte nicht, dass meine eigenen Konserven im Keller mich überleben.

81. Ich habe meinen Mittagschlaf in die Abendstunden verlegt, da Amazon immer klingelt, wenn ich gerade eingeschlafen bin.

82. Wenn du gerne eine Zweitmeinung hättest, dann heirate doch.

83. Die Selbstbestimmung des Menschen bleibt ein Aberglaube und ein großes Geschäft.

84. Politiker wissen auch nicht mehr als wir, aber sie missionieren dafür.

85. „Mir wird schlecht angesichts all dieser nichtswürdigen Leute in Europa – und diese Scheißdemokratien sind keinen Pfifferling wert …“ Frida Kahlo

86. Es gibt keine wirklichen Erkenntnisse, es gibt Erkenntnismoden.

87. Digitalisierung heißt: Arbeitswelt und Freizeit werden gleichgeschaltet. Es wird eine Lebensform geben, die diese Unterscheidung nicht mehr kennt. Das ist die zweite Vertreibung aus dem Paradies. Homeoffice ist ein Schritt in diese Richtung. Was wie ein Ausweg gepriesen wird, ist in Wahrheit die Aufhebung der Privatheit.

88. Auch Männer können eine Kegelschwester haben? Meine Kegelschwester heißt Ulla.

89. Was der Papst sagt, ist ja gar nicht so falsch. Nur, er sollte sich für seine Kirche eine neue Gründungsstory einfallen lassen. Eine, bei der die Frauen auch in der Kirche gleichberechtigt werden.

90. Die Vergangenheit gestalten. Eine Lieblingsbeschäftigung aller gescheiterten Ideologen.

91. Die großen und kleinen Erfindungen der weißen Männer waren überhaupt nur möglich, weil Frauen und Neger unterdrückt wurden. Eben.

92. Feminismus ist neben Corona und Klimawandel die dritte weltweite Katastrophe. Auch hier kann man etwas dagegen tun.

93. Dem Werbefuzzi sage ich: „Wenn Sie möchten, dass ich das haben soll, dann müssen Sie mir das kaufen“. - Wieso haben ich dann aber Sachen, die ich eigentlich nicht wollte?

94. Man kann nur die Leistung von Gleichartigen vergleichen, also solchen, die unter exakt gleichen Bedingungen antreten: Alter, Körperbau, Größe, geistig-seelischer Zustand, Ausbildung.

Sport ist aber das Gegenteil: Er misst das Unvergleichliche! Der Laie möchte nämlich gerne, dass der Zufall, man nannte es auch schon Gott, entscheidet. Das Training will eigentlich keiner.

95. Mein nächstes Buch wird heißen „Lasst uns die Welt beschnarchen“ oder „Die Beschnarchung der Welt“.

96. Es gilt portionsgenau zu brühen – wie eine Espressomaschine.

97. Den Verstand mancher Zeitgenossen kann man nur als geistige Notbeleuchtung bezeichnen!

98. Nachgedacht: Das Leben ist ein sich durch Werden und Vergehen stets erneuendes mehrdimensionales Seins-Geflecht. Das Prinzip ist die Bewahrung durch Veränderung. Veränderung aber heißt Bewegung. Diese bewirkt die Zeit als Abfolge. Der Tod darf nicht isoliert und individuell gesehen werden. Er ist eine der beiden Voraussetzungen für Leben: Sozusagen die eingebaute Zerstörung zum Wohle der Erhaltung des Lebensganzen. Wer nicht diesem Gesetz unterliegt, der lebt auch nicht.

Beispiel Gott. Gott lebt nicht. Ein „ewiges Leben“ ist ein Widerspruch in sich selbst.

99. Corona-Pandemie ist wie die Klimakatastrophe menschengemacht. Das Streben (sprich: Gier) nach Gewinn ließ den Handel (sprich: Menschen) das Verbot des Handels mit Wildtieren in Wuhan übertreten. Dann sorgte die vom Handel vorangetriebene Globalisierung für die weltweite Verbreitung

100. Lass dein Laptop immer wissen, dass es dir zu gehorchen hat und nicht umgekehrt.

Wenn es etwas möchte, was du nicht willst, sag ihm mit Loriot: „Ich will einfach nur hier sitzen!“

101. Digitalisierung ist zwangsläufig ein Weg in die Unfreiheit.

102. Traure, schau um wen!

103. Denken ist für die meisten Menschen wie Essen: Man denkt nur, was man mag.

104. Nichts ist für die Massen so faszinierend wie eloquent vorgetragene Unwissenheit.

105. Der Stillstand nimmt täglich an Geschwindigkeit zu.

106. Feste sollten Ausdruck von Vitalität sein und nicht von blutarmer Animation, womöglich noch zum Zweck des Profits.

107. Es wird nicht mehr lange dauern, da wird bewiesen werden, dass die Artengrenze zwischen Menschenaffen und Menschen nur ein soziales Konstrukt ist. Wie immer schon beobachtet bzw. vermutet wurde.

108. Die beobachten einen heute mit ihren Algenrhythmusgeräten so genau, die wissen, wie du denkst und was du denkst und was du dir wünschst. Du wirst es nicht glauben: Wenn ich auf Amazon gehe, kriege ich als erstes Kettensägen angeboten.

109. Pflanzen spüren es, wenn sie gegessen werden! Schotenkresse! Der Stoffwechsel ändert sich, wenn sie von Raupen gefressen wird. Ist es dann nicht grausam, Pflanzen zu essen?

110. Um auf dem jetzigen Höhepunkt der moralischen Menschheitsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland künftige Umbenennung von Straßen überflüssig zu machen, sollte man ab sofort die Namensgeber*innen daraufhin überprüfen, ob sie in ihrem Leben möglicherweise irgendwann Fleisch gegessen haben.

111. Könnte von mir sein: „Nichts ist gerechter verteilt als der Verstand – jeder glaubt, dass er genug davon besitze“. Ist aber von Descartes.

112. Zustimmung ist noch keine Aussage zur Wohlfühlqualität einer politischen Aussage.

113. Wir scheinen offenbar beim breiten (volltrunken?) Fernseh-Publikum bei einem nicht mehr messbar niedrigen Intelligenzquotienten angekommen zu sein.

114. Ihm war es gelungen, noch nach dem Film ein Buch dazu zu schreiben, das noch schlechter als der Film war.

115. Das Furchtbarste an Hitler wird fast nie gezeigt: Wie man ihn nicht verhindert hat!

116. Die Grünen, sagte man mir, sind gegen strengere Regelungen, weil sie sich besser in ein Virus hineinversetzen können. Schwere Kindheit bei wilden Tieren usw.

117. In Deutschland sind bestimmte Tierarten sehr beliebt: der Sparfuchs und der Klopapierhamster!

118. Ich habe an die Zukunft meiner Kinder gedacht und aus diesem einen Grunde darauf verzichtet, weltberühmt zu werden, dass man sie nicht nach meinem Ableben mit Fragen belästigt wie „War er auch ein guter Vater?“ und sie dann lügen müssen. Jetzt können sie die Wahrheit sagen, aber es fragt sie ja keiner.

119. Ich weiß noch, dass Tante Hilde unglaublich lange die Nase rümpfen konnte. Es dauerte sicher eine gefühlte Viertelstunde. Dann erst setzte eine allmähliche Entrümpfung ein. Ich glaube, sie hatte regelrechte Rümpf-Attacken, auch wenn objektiv kein Anlass bestand.

120. Wenn ich manches Wortgebilde höre oder lese, dann bin ich froh, dass es nur ein Wort ist und nicht etwa Musik oder Architektur. Und wenn ich dann das durchschnittliche Vokabular des „Mainstream“ betrachte, frage ich mich, wie man damit denken kann?

121. Durch die ständige Suche nach meinen beiden Brillen, bin ich körperlich so ausgelastet, dass ich gut ohne weitere Fitnessmaßnahmen auskomme.

122. Das wahre Alles ist das Nichts.

123. Die Qualität einer Demokratie hängt davon ab, ob es den Verantwortungsvollen und Weitsichtigen durch was auch immer gelingt, in wichtigen Abstimmungen eine konträre Mehrheit der Idioten zu verhindern.

124. Ich frage mich immer, wer da damals unter meinem Namen auf die Welt gekommen ist. Denn ich kann es ja nicht gewesen sein. Mein Ich war ja noch gar nicht fertig.

125. Es gibt Deutsch als Schriftsprache und als Unterhaltungssprache. So ist es ein Missverständnis, wenn man meint, sich in der Schriftsprache unterhalten zu sollen. Womöglich noch buchstabengetreu mit Punkt und Komma. Das ist so als würde man nicht den Kuchen essen, sondern seine Zutaten.

126. Stereoboxen werden maßlos überschätzt. Es ist ein fremder Klangraum in einem aktuellen Abspielraum, ein Raum in einem Raum, ursprünglich eine Simulation eines Konzertsaales. Für Effekte gut. Für „richtungsfreie“ Musik eher zu vernachlässigen. Mono reicht. Meine Liebe zur Klassik habe ich mir Mono erworben. Für Beethoven und Jazz und Pop reicht ein Ohr

127. Wer sich nach dem Zudecken noch bewegt, dem zieht’s an irgendeiner Ecke.

128. Er hatte sich der Verschreibung verschrieben und wollte Arzt werden.

129. Öffentliche Autoren-Lesungen könnten trotz Lockdown weitergehen. Laut Hacke müssten die Autoren nur mit dem Rücken zum Publikum vortragen, das „seinerseits die Rücken zur Bühne wendet und durch mitgebrachte Gartenschläuche atmet, die nach draußen verlegt wurden.“ Man könne aber auch die Seiten auf einem Pappschild angeben und dann still lesen.

130. Aerosolarme bis -freie Aussprache. An einer Corona-Sprache wird gearbeitet.

131. Wenn Marc Aurel mahnt, an das große Ganze zu denken, neben dem das kleine einzelne Leben eine Einbildung sei, dann werden wir bescheiden, nehmen uns weniger wichtig und sind zufriedener mit unserer kleinen Rolle.

132. Der alte aktive Volksglaube wurde seit Mitte des 20. Jahrhunderts vollständig durch Dauerberieselung mit Fernsehen und Reklame ersetzt.

133. Das beliebteste Spielchen in Deutschland: Die Entschuldung der Schuldigen. Mit einer Ausnahme: Hitler!

134. Also ich würde mich nicht als Querdenker bezeichnen. Das lässt mich zu sehr an jemand denken, der sich und anderen durch eine quer gehaltene Stange den Durchgang durch eine Tür verbaut.

Mehrdenker statt Querdenkee

135. Irgendwie war Hitler heilfroh.

136. Die Fähigkeit des Menschen, die Resi auch heute noch unbeschadet mit dem Traktor abzuholen, nennt sich Resi-lienz.

137. „Character matters“- Van Jones, ein Fernsehkommentator dieser Tage spricht lediglich eine uralte Wahrheit aus. Kleidet sie in eine Parole, die wie eine Bürgerrechtsbewegung klingt, aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit ins Bewusstsein hebt. Was matters denn noch so?

138. Nüchtern betrachtet wird die Fähigkeit, etwas nüchtern zu betrachten, bei einem Großteil der Bevölkerung nur in kleinen Zeitfenstern genutzt.

139. Es lebt der Mensch, indem er stirbt. (Anne Weber)

Das Leben als Ars Moriendi – Die Kunst des Sterbens (John Burnside)

140. Auffallend viele Geisterfilme in der Kiste. Besonders Krimis. Liefers und Tukur. Verabschieden wir uns gerade von der Realität? Es ist noch nicht lange her, da konnte es nicht realistisch genug sein.

141. Neue Trends (Zeitgeist) werden herbeigeschrieben, herbeigeredet. Sie sind zutiefst undemokratisch in ihrer Entstehung.

142. Fachleute dürfen niemals die Atmosphäre natürlichen Lebens bestimmen!

143. Der schwarze Pädagoge Knecht Ruprecht (Streiflicht, SZ)

144. Jetzt meint der heideggernde Bischof Marx, wir würden in der Pandemie eine Zurückgeworfenheit auf unser eigenes Leben erfahren. Ich mag schon diesen Ausdruck nicht. Wir sind auf der Welt, weil wir in die Welt geboren wurden, nur bei Tieren sprechen wir von Wurf. Aber was rege ich mich auf, die Worte des Bischofs unterliegen wie alles in der Wegwerfgesellschaft der Obsoleszenz durch die inhärente Fortgeworfenheit.

145. Schlagzeile: Angeblich Ungelenker beim Zehenlutschen erwischt!

146. Dass Kain seinen Bruder erschlug, ist ein Abelglaube. Kainer schlug Abel.

147. Mit der Erde stimmte von Anfang an was nicht! Erst war sie ein Paradies, dann ein Überschwemmungsgebiet, dann eine Scheibe, dann eine Kugel im Mittelpunkt des Weltalls, später dann doch ein Trabant der Sonne am Rande der Milchstraße in einem unendlichen Weltall, nicht unbedingt von Gott erschaffen, aber von Einstein erklärt.

148. Der Nutzen meiner Hörgeräte ist im Ernstfall ziemlich gering und lässt sich folgendermaßen auf den Punkt bringen: Meine Hörgeräte versetzen mich in die Lage, das, was ich nicht verstehe, wenigstens laut zu hören. Besser wären für mich allerdings angenehm leise Verstehgeräte.

149. Ich feire mittlerweile Weihnachten in so einem übertragenen Sinn, dass man eigentlich nicht genau sagen kann, was ich da feire.

150. Bevor Sie einen Krankenhausaufenthalt ins Auge fassen, sollten Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Hausarzt für eine KEP-Prüfung anmelden. Der Hausarzt wird Ihnen bei dieser lebenswichtigen Krankenhauseignungsprüfung alle Lebensmittelverpackungen, die Sie im Krankenhaus erwarten, vorlegen und kontrollieren, ob Sie imstande und willens sind, diese raffinierten Schächtelchen, Döschen und Brotscheiben in verschlossenen Folien täglich mehrfach lediglich unter Zuhilfenahme ihrer Brille und Ihrer Finger zu öffnen. Sie haben natürlich diesen ganzen Packungsklüngel selbst konfiguriert, wenn auch nicht als Döschen, sondern als Frischkäse, Honig, Erdbeermarmelade usw. Wenn Sie alles geöffnet haben, packt Sie selbst beim Ei die Wut, weil Sie auch da gezwungen sind, die Verschalung zu öffnen, um an das Gewünschte zu gelangen.

151. Ja, da hat man wieder einen neuen Ismus: »Possibilismus« bezeichnet die Welthaltung des Möglichen. Ein Hans Rosling soll ihn erfunden haben. Aus dem Englischen für deutsche Zungen lecker zubereitet ist das eigentlich dasselbe wie Realismus, aber klingt tausendmal spektakulärer. Kanzlerin Merkel soll eine Possibilistin sein! Ich finde das unmöglich!

Übrigens verbreiten sich neue Begriffe pandemieartig durch Mediosole wie gesprochene und geschriebene Nachrichten sowie deren Nachplapperer.

152. Die meisten großen Ideen sind nicht das Ergebnis jahrelangen Nachdenkens, sondern schossen ihrem Schöpfer zufällig ins Hirn. Für den Erfolg beim Publikum ist jedoch entscheidend, dass man genau das nicht zugibt. Sonst wäre man ja nicht der Schöpfer. Das könnte dann ja jedem passieren. Das wäre zu einfach.

153. Ich leide unter den typisch menschlichen Verhaltensweisen der anderen. Manchmal auch der meinigen.

154. Die Schwerhörigkeit macht sprachliche Äußerungen zu einem rein klanglichen Ereignis. Wenn auch in der Intensität mitunter stark eingeschränkt, hören wir alle Parameter eines klanglichen Ereignisses und schließen daraus und aus Erfahrung auf die Bedeutung.

155. Man will dir immer weismachen, es gäbe viel zu tun. In Wirklichkeit gibt es mehr zu lassen als zu tun, z.B. auch das Leben. 1.1.2021

156. Die Presse ernährt sich wie die Klagelieder des täglichen Geschwätzes vom unendlichen Nachschub an Fehlerhaftem, an Nichtperfektem. Das ist aber für manche nahezu alles.

Mein Rat: Suche stattdessen lieber das für dich Gelungene und erfreue dich daran!

157. Wir leben zwischen Lock-down und Lock-erungen.

158. Manchmal glaube ich, es gibt keine seriösen Nachrichten mehr. Dann entdecke ich, dass es wohl an den schwindenden seriösen Wirklichkeiten liegt.

159. Die Reden von Bundespräsident Steinmeier und diese mehrheitlich infantile Shopping-Gesellschaft, das passt nicht zusammen.

160. Ich freue mich immer, wenn die Diagnose meines Arztes mit der meinigen übereinstimmt und ich eigentlich nur seinen Rezeptblock gebraucht hätte.

161. USA 6.1.21 : Das Land wurde von Idioten gekapert. Es war aber schon immer das Land mit extrem hohem kommerziellem Infantilismus und dessen Export.

162. Es geht nie um die Sache, es geht immer um Interessen. Leider.

163. Corona hat nicht nur die Körper der Menschen infiziert, sondern auch ihren Wortschatz und ihn dazu noch maliziös erweitert.

164. Nirgends hat es die Natur auf das Individuum abgesehen, es leistet nur Dienst an seiner Art. Das sollte man sich als Individualist immer wieder klarmachen.

165. Ich bin noch in der Vorplastikzeit geboren.

166. Diversität, Demokratie und freie Marktwirtschaft sind die Grundvoraussetzungen für Diversität, Demokratie und frei Marktwirtschaft. Aber sonst?

167. Der janusköpfige Montag: Ende des Sonntags, Beginn der Woche…

168. Immer noch diese fieberhafte Suche nach der Schere zwischen Arm und Reich. In Wirklichkeit hat sie noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Die Lagebezeichnung „zwischen“ ist nur ein vager Anhaltspunkt. Auch die Eigentümer- und Haftungsfrage wäre noch zu klären, falls damit je geschnitten wurde. Benutzen Arm und Reich eigentlich dieselbe Schere? Warum benutzt nicht jeder seine eigene Schere oder gehört die Schere den Reichen? Haben die sie fahrlässig klaffen lassen? Wer schert sich eigentlich um das Schleifen?

169. Ich beobachte leidenschaftlich gerne. Ich bin auch in meiner Kindheit und Jugend nicht in die Schule gegangen, um zu lernen, sondern um herauszufinden, was morgen dran sein würde. Gelernt habe ich dann vorher zu Hause. So hatte ich viel Zeit, den Lehrer und die Mitschüler zu beobachten.

170. Ich wusste im Leben eigentlich nie, was ich wollte. Aber dieses Nichtwissen geriet oft in Vergessenheit. So lag der Grund jedes neuen Problems im Wissen, was aber eigentlich nur ein Unwissen verkleisterte. Später lernte ich, dass es sich mit jedem Wissen so verhält.

171. Durch die Abschaffung des generischen Maskulinums im neuen Duden wird Gleichberechtigung ersatzweise am wehrlosen Objekt Schrift-Sprache durchgesetzt und damit eine so nicht existente Sprechwirklichkeit abgebildet. Die uns vertraute stammt noch aus Zeiten, wo es z.B. tatsächlich nur den Studenten gab, aber keine Studentin, wo man aber vor allen Dingen nicht so dumm war, das grammatische Geschlecht von Wörtern mit dem menschlichen gleichzusetzen. (die Sonne)

Schlimm ist an den neuen Formen ist vor allem die Erscheinung in gesprochener Sprache, der Gender-Hicks wie man ihn unliebevoll nennt. Ähnlich der Behördensprache zerstört er den Sprachfluss und wirkt wie bürokratisch-juristischer Feminismus. (Ist das der Orwellsche Neusprech?) Sie werden vermutlich nicht ruhen, bis sie das generische Femininum durchgesetzt haben.

172. Meine Lieblingsstunde am Vormittag ist die von 11- 12. Da bereite ich mich auf das Mittagessen vor.

173. Der Grundfehler, der leider viel zu oft gemacht wird, ist, dass in der Regierung mehrheitlich Politiker das Sagen haben.

174. Mir scheint es so, als sei diese Corona – Pandemie eine, die nur in dieser Zeit ausbrechen konnte und deshalb schonungslos alle Schwächen und Versäumnisse aufdeckt.

Das Vertrauen ins globale Leben wird schwer wiederherzustellen sein. Zumal die Klimakatastrophe ja nur in den Nachrichtenhintergrund geraten ist.

175. Wir sind im Moment aber in einer Pandemie des Home-Office mit Home-Cooking und Home-Schooling, Home-Smoking etc., deren Ausgang noch ungewiss ist. Das könnte gut auf beamtete Gastronomen für gewisse überschaubare Bereiche hinauslaufen.

176. Wenn es eine Steigerung von erschossen gibt, dann fühle ich mich heute erschossener als gestern. Den Superlativ erhoffe ich nicht erleben zu müssen.

177. Wichtig ist zu wissen, ob man etwas wissen kann. Wenn nicht, muss man niemanden nach seinem Wissen fragen. Und selbst wenn man etwas wissen kann, heißt es nicht, dass dieses Wissen die Wahrheit ist. Das weiß ich nur zu gut.

178. Die Alternative heißt: Tödliche Geselligkeit oder erzwungener Geselligkeitsverlust.

179. Um in die Zeitung zu kommen, muss man sich für das interessieren, für das sich die Zeitung interessiert. Ich gehöre nicht zu denen.

180. Das Wunderbare an dieser Welt ist, dass man auch alles abschalten kann.

181. Eine gute Möglichkeit, den von anderen gedachten Gedanken zu entkommen, sind eigene.

182. „Zu wenig unverständlich“ lautet das vernichtende Urteil des Lyrik-Professors.

183. Wie für anderes gilt auch hier: Nur weil es ein Telefon gibt, muss ich ja nicht telefonieren. Ich finde überhaupt, man hat die Welt schlecht auf mich vorbereitet.

184. Mein Traum wurde wahr: Ein bescheidenes Leben im Luxus eines annähernd selbstbestimmten Lebens.

185. Manchmal schweigt selbst die Sprache.

186. Ehrlich gesagt, ich mache mir über den Sinn keine Sorgen. Es gibt einfach keinen.

187. Bei Problemen gibt’s zwei Möglichkeiten, entweder diskutieren oder lösen. Dazu werden Arbeitsgruppen gebildet.

188. Trump, der Horrorclown

189. Viele sind nur damit beschäftigt, Inhalte sofort in Schubladen zu sortieren, und zwar bevor sie sich mit den Inhalten beschäftigt haben.

190. Ich verstehe viele Begriffe nicht, und wenn ich dann verstanden habe, wofür sie stehen, verstehe ich nicht, wofür man das braucht. Was ich aber verstanden habe ist, dass man mehr die Begriffe braucht als das, wofür sie stehen.

191. Gedanken sind wie Rauch ohne Schall. Ich rauche jetzt mal wieder eine Packung Gedanken.

192. Das Schönste, wenn man tot ist, wird die Zufriedenheit darüber sein, dass man nichts vermisst, noch nicht mal das Leben.

193. Ein möglicher Ansatz, seine Lebenqualität zu steigern, ist, dass man sich ein Heizkissen unter den Hintern schiebt und das aufschreibt.

194. Où suis-je? Gregor Samsa als Symbol des Menschen in der Klima- und Gesundheitskrise. Interessante Perspektive von Bruno Latour.

195. Gestern haben wir die Landschaft bei Schaphuysen kontrolliert. Es ist noch alles da. Nur unsere Hunde, die einst mit uns da oben liefen, fehlten leider. Aber da ist ja Oskar!

196. Die hohe Technikbelastung des Menschen führt zu irreversiblen Schäden im physischen und psychischen Bereich.

197. Janosch (90) zum Gedächtnis im Alter: Ich kann mich kaum noch an die Gegenwart erinnern.

198. Was ich jetzt schlimmpf‘n – impf‘n.

199.Wir müssen leider davon ausgehen, dass jeder, der anderen Tipps für ein besseres Leben geben möchte, dieses selbst nicht führt. Er benutzt sozusagen andere als Versuchskaninchen, um festzustellen, ob an seinen Lehren vielleicht doch was dran ist.

200. Die öffentliche Devise: Immer aufs neue Schnattern achten und sofort Mitschnattern!

201. Fitness-Maßnahmen dienen dazu, das krankmachende moderne Leben noch ein paar Jahre länger auszuhalten.

202. Piet Klocke: „Ich bin schon zweimal wiedergeboren worden und habe aber keinen Unterschied feststellen können“. Herrlich, wie er einen Glauben hinterrücks meuchelt. Oder wie er Lebenshilfe erteilt: „Es gibt Themen, die reiche ich gleich weiter ans Unbewusste.“

203. Mit Sprachen außer Deutsch fremdle ich ein wenig,

weil die Fremdsprache merkt sofort, dass ich Deutscher bin.

204. Es gibt so vieles noch, was einem gefallen würde, wenn man es denn kennte.+6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666. Die letzten drei Zeilen hat mein Hund mit seinem Kinn auf der Tastatur geschrieben. Kannte ich noch nicht.

205. Ich genieße täglich, nicht weltberühmt zu sein.

206. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden sagte einst dieser Kierkegaard. Das heißt wörtlich Friedhof und Leben ergibt rückwärts Nebel.

207. Was der Alkohol aus Menschen macht, die ihn nicht trinken, wissen wir. Aber wir sind oft blind für dieses Elend.

208. Die Digital- Generation ist oft nicht mehr in der Lage, mit bloßen Sinnen zu erfassen, dass es gleich regnet.

209. Mir meine Vorgesetzten in Unterhemd und Unterhose vorzustellen, wie es mir mein Großvater geraten hatte, war nicht immer von Vorteil. Mein Grinsen brachte mir nicht selten zusätzlichen Ärger ein, da sich die mir Vorgesetzten nicht selten vorkamen, als stünden sie in Unterhemd und Unterhose vor mir.

210. Wer in einem IC speist, fährt der in einer S-Bahn?

211. Gehandelt wird nicht nach Einsicht sondern nach Einfluss!

212. Es ist wie mit den Pflanzen- wer länger nicht mit seinen Haaren gesprochen hat, muss mit Konsequenzen rechnen. Friseure raten deshalb zu einer täglichen Sprechstunde, ehe es für alle sichtbar wird.

213. Dieses zwanghafte Vernünftigseinmüssen kenne ich nicht

214. Immer wenn ich die Zeitung in die Hand nehme, fallen mir eigene Gedanken ein, die ich dort jetzt gerne lesen würde. Und weil das überwiegend nicht der Fall ist, lege ich die Zeitung wieder fort. Sie hat mir trotzdem sehr geholfen.

215. Parteien werden hauptsächlich aus dem Grund gegründet, um von Fall zu Fall zu verhindern, was man auf keinen Fall mag. Man muss dabei für nichts sein.

216. Die Kandidaten-Frage an Baerbock: Kann die dat?

217. Die Hostie: Gottlett des Abendmahls

218. Das Schönste im Leben ist der Unsinn.

219. Mein Gedächtnis ist geformt wie ein Seepferdchen und heißt auch so: Hippocampus

220. Alte Stadt-Indianer-Weisheit: Wenn du merkst, dass dir die Straßenbahn unterm Hintern wegrostet, steig aus.

221. Wenn ich in unserer Ehe was zu sagen hätte, wäre ich schon lange tot, ohne wirklich tot sein zu wollen.

222. Die meisten Menschen gehen dem nach, was sie schon wissen. So kommt man aber nicht weit.

223. Alle Erscheinungen sind ja nur Erscheinungen von irgendwas und bedeuten etwas ganz Anderes.

224. Wichtig ist nicht, dass man zu den Glücklichen gehört, die Corona bisher unbeschadet überstanden haben, nein, es muss auch vom Handy appzeptiert sein.

225. Vielen Dank für Ihre Verstellung!

226. Es ist, als ob du durch einen Wald von Duftbäumchen gehst. Ekelhaft.

227. Heute Abend möchte ich mal wieder ausgehen – wie eine Kerze.

228. Ein Literaturpreis? Ja, natürlich hab ich. Hier: Maarten ’t Hart, Der Nachtstimmer, 24,00€

229. In der Klapsmühle des Alters aufzuwachen ist immer einerseits paradiesisch andererseits befremdlich.

230. Abstimmen ohne Verstehen muss unter Strafe gestellt werden!

231. Die Menschen bezeichnen das, was sie gelesen haben, als Wissen. Wenn sie sich da mal nicht täuschen.

232. Jetzt im Alter merke ich, dass ich in meinem Leben fast nichts begriffen habe, ich merke aber auch, dass das fast egal ist.

233. Ich bin bereits kurz nach der Ernennung zum Obergefreiten vom Katholizismus zum Autismus übergetreten.

234. Ich habe jetzt ein Fass aufgemacht, ohne zu wissen, was da wieder alles drin ist, weil mir die Vorstellung gefiel, dass es eine ökologisch optimale Körpergröße geben müsse, die einen ökologisch vertretbaren Fußabdruck hinterlässt.

235. Wer glaubt, in der Politik gehe es mit rechten Dingen zu, dem muss ich sagen, ja, aber auch schon mal mit linken.

236. Als ich den ersten Ton der Welt vernahm, da war die deutsche Sprache schon fertig. Es blieb für mich nichts mehr zu tun, und so lallte ich.

237. Etwas überspitzt gesagt: Literatur ist die Rache der Ängstlichen an den Furchtlosen.

238. Wären wir alle Bienen, wären die Politiker die, die uns was vorschwänzeln, aber ohne die Orte der Verheißung je selbst gesehen zu haben. Wie sie diesen verführerischen Duft hinbekommen, bleibt allerdings ein Rätsel.

239. Wegen einer altersgerechten Gnade kann ich mir die Namen von Prominenten nicht mehr merken.

240. Es gibt sehr viele Formen der Lüge. Im Grunde fängt das schon mit der reinen Wahrheit an.

241. Die Mutter des Misserfolges ist die Wahrheit.

242. Wir wissen, dass der andere nicht wissen kann, was wir denken, ohne dass wir es ihm verraten, sind aber meist zutiefst davon überzeugt, dass wir wissen, was der andere denkt, ohne dass er es sagt.

243. Was ich zu meinem 77. Geburtstag zu sagen habe, ist folgendes: Die Wídrigkeiten nehmen rasant zu, objektiv wie auch subjektiv. Die große Flutkatastrophe in NRW z. B. und Unwohlsein im Urlaub gab’s praktisch zeitgleich.

244. Für mich ist immer wichtig geblieben, dass ich mir in Ruhe alles anschauen kann. Trotzdem bin ich innerlich nicht gerade geduldig.

245. Die Katastrophen haben immerhin auch den einen positiven Aufklärungseffekt, der uns schlagartig klarmacht, wie sehr wir im Alltag am Eigentlichen vorbeileben, vorbeireden, vorbeischreiben, vorbeifilmen: Die Wertschätzung des nackten Lebens und dann der Dinge, die wir nutzen dürfen.

246. Das Regulieren äußerer Einflüsse auf sein spezifisches Einzelleben darf man nicht anderen überlassen. Man spürt selbst, wieviel von was, wann und wie einem gut bekommt, ohne das Warum zu kennen. Es ist nicht die Ration sondern die Relation.

247. Wie es in einem aussieht, der Emojis benutzt? Da stehen kleine Regale mit gelb eingemachten Gefühlen.

248. Es wird nahezu täglich offenkundiger, warum die Welt nicht gerettet werden kann.

250. Ich sehe jetzt keinen Grund mehr, den Beginn meiner Körperpflege weiter hinauszuzögern.

251. Möglicherweise war der Glaube an einen Gott der Schutz vor der Selbstzerstörung

252. Nein, ich will mich nicht wundalarmieren lassen. Ein Übermaß an Information kann wie Drogen wirken, die einer vernünftigen Verarbeitung entgegenwirken.

253. Wenn sich alle Menschen nur mit Nachrichten befassten, gäbe es keine mehr.

254. Je gründlicher man nachdenkt, desto mehr ist alles nicht so wie es scheint.

255. Interessant ist ja die Entwicklung des männlichen und weiblichen Mittelscheitels zu verfolgen von Mona Lisa, über Busch’s Max bis Leonardo di Caprio.

256. Die erste Frage ist selbstverständlich: Könnte es auch anders sein? Die zweite: Wann wird Beethoven gebadet?

257. Nur ein Buchstabe weniger als modernd: modern

258. In diesen Zeiten muss man aufpassen, dass man nicht bekloppt wird.

259. Kieser? Ich bin mehr der Typ, der mit der Hantel ins Bett geht, für alle Fälle.

260. Die Demokratie könnte sich noch als größter Irrtum der Menschheit herausstellen, der geradewegs in ihren Untergang führte.

261. Wer hat dasnochmal geschrieben; „Blut im Müsli“?

262. Ich geh nicht gern in ein Restaurant. Ich kann da nicht in Ruhe essen. Andauernd kommt einer mit irgendwas angeschissen. Das regt mich auf.

263.Immer wenn ich traurig bin, pell ich mir ein Ei … usw.

264. Wissenschaft ist, wenn man eine Geschichte erzählt und diese dann ständig verändert.

265. Das Ende ist nah.

266. Ich bin wie Alraune in Bonn gezeugt. Allerdings nicht künstlich. Mein Vater soll ein Millionär gewesen sein. Meine Mutter hat das aus meinen stets im oberen Segment angesiedelten Wünschen rekonstruiert.

267. Um sicher zu gehen, dass ein Thema exklusiv nur von mir behandelt wird, muss ich immer auf dem Laufenden sein.

268. Gierig sog ich alle Symptome meiner Unbeweglichkeit auf und berauschte mich daran.

269. Meine Frau ist im Gegensatz zu mir der Meinung, dass es mir bessergehen würde, wenn ich mich dem Risiko aussetzte, dass es mir danach schlechter gehen könnte.

270. Wenn ich es meinem Körper erlaube, geht es ihm gut.

271. Das wirklich Gute liegt sehr nah und kommt deshalb nicht im Fernsehn!

272. Zum Schrumpfungsprozess im Alter: Bald kann ich wieder auf den Kindersitz, gut abgefedert und sicher.

273. Heute bin ich mit dem linken Bein aufgestanden, es brachte sofort Unglück, denn es war das linke Schlüsselbein.

274. Wenn ich morgens aus dem Fenster sehe, fällt mir der Mann unter dem Fliederbaum auf, der grüne Beethoven.

275. Kennst du doch: Diese kitzlige Zeit, die beginnt, wenn 15 Minuten lang trotz 30maliger Überprüfung keine Mail im Fach gelandet ist. Bis dahin war man nur ganz leicht angespannt, dann aber beginnt sich massiv Unzufriedenheit breitzumachen. Ich habe in dieser Zeit des nervösen Herausgefordertseins schon Mails an mich selbst losgeschickt, natürlich nur um sicher zu sein, dass der Empfang ungehindert möglich ist. E-Mail-Check-negativ, wie man so sagt.

276. Bei Leuten, die mir gleich sympathisch sind, habe ich immer den Eindruck, dass ich sie schon sehr lange kenne. Denn wenn ich jemanden sehr lange kenne, dann…

277. Die CDU möchte beim Weltuntergang mit einer florierenden Wirtschaft dastehen.

278. Wichtiger als die Meinung sind die Gründe dafür.

279. Es ist schon zu empfehlen, dass man das, was man maximal erreichen kann, auch mag

280. Jeder Mensch hat etwas Faszinierendes an sich. Das schließt natürlich einige aus.

281. Ein Gott, der uns in die Karten schaut, würde heute gegen den Datenschutz verstoßen.

Es sei denn, wir hätten Kuckis zugestimmt.

282. Neuerdings befestigen Hundebesitzer so lange Leinen an ihren Vierbeinern, dass diese angeleint nach Hause laufen könnten.

283. Wer Schleimer hinter sich hat, hat selbst bereits eine Schleimspur hinterlassen, auf sie sich bequem einschleimen können. Eine ganz Karawane ist es gewöhnlich.

284. Wozu den Tag nutzen, wenn er gerade so schön ist. Das wäre eine Entweihung.

285. Der Weltzusammemhang ist zu kompliziert für den Primatenschädel.

286. Gerät nicht erkannt

287. Armin Laschet hat etwas von einem Bier ohne Kohlensäure. (Hanna Herbst)

288. Zur Wahl: Die Wahrheit ist unwählbar!

289. Viktor Borge kam schon mal etwas außer Atem, wenn er den ganzen T

290. Karpfenrhetoriker Scholz, man weiß nicht, ob er die Lippen stülpt um was zu sagen, oder nur um Luft zu holen.

291. scholzen = drumherumreden, nicht erwähnen

292. Mir kommt es beim sog. Klimaschutz immer so vor, als wolle man die versalzene Suppe dadurch retten, indem man in den nächsten Tagen weniger Salz reinstreut.

293. Bei der Vergabe dringender Klimareparaturarbeiten fiel mir die Wahl unter all den Unerfahrenen sehr schwer.

294. Nach einem eindringlichen Appell meines Zahnarztes, doch mehr auf meine Mundhygiene zu achten, trinke ich jetzt nur noch Gebissreiniger und esse nur noch Zusammenhängendes.

295. Ob Nachrichtensprechende gendern oder nicht, ist völlig egal, sie überbringen nur Meldungen und rezitieren keine Literatur.

296. Das All besteht zu fast 100 % aus Nonverbalem, ist als sprachlos!

297. Die Reparatur ist der kleine Bruder des Erschaffens.

298. Ich bin ein zahnhygienischer Querdenker, demonstriere aber nicht vor Zahnarztpraxen.

299. In Thüringen übernachteten wir in der Pension „Haus Friedensbruch“.

300. Ich schenkte meinem Enkel ein zinsloses Sparbuch, aber immerhin als Hörbuch.

301. Wenn man die Heilung spürt, macht einem die Operation endlich Spaß!

302. Das Wichtigste, wenn man nachts wachliegt, ist gute Laune!

303. Manche, hat man wenigstens den Eindruck, haben viel Freude an der Lustlosigkeit

304. Wichtig ist die Kombination von Decke und Plümo für ein kreatives Dösen im Bett.

305. Diese beiden Tränensäcke kommen mir vor wie nullei-ige Zwillinge.

306. Achtung, tu nicht jemand vor den Kopf stoßen! Da ist doch etwas drin!