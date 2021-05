1970 begann der Bau der TÜV NORD-Station in Mülheim in der Alexanderstraße. Hier ist die Prüfanlage auch heute noch zu finden ― über fünfzig Jahre später. Dietmar Bley, Leiter der TÜV NORD-Station , gibt einen Einblick über die Veränderungen, die es bis heute

gab.

„Damals gab es noch nicht so viele TÜV NORD-Stationen wie heute“, so der

Stationsleiter. „Bevor die Station erbaut wurde, musste man mit seinem Fahrzeug

bis nach Duisburg fahren. Das war ein immenser Aufwand.“ Somit war die damalige

Fertigstellung nicht nur eine Besonderheit für den Ort, sondern auch eine

Erleichterung für die Fahrzeughalter. Mit der Station konnte fortan der Großraum

Mülheim und Oberhausen betreut werden.

Sechs Fachleute sorgen für Kfz-Sicherheit

Aktuell sorgt ein sechsköpfiges Team vor Ort für die Sicherheit der Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter. Im Laufe der Jahre gab es viele Veränderungen im Bereich der Arbeits- und

Prüfprozesse an der Station. Aufgaben wie das Kassieren, Einweisen oder Verwalten

wurden durch die zunehmende Digitalisierung vereinfacht und gebündelt, sodass sie

heute parallel zum Tagesgeschäft erledigt werden. Durch den Einsatz verschiedener

neuer Gerätschaften gab es auch Erleichterungen für die Prüfungen. Im Rahmen der

kontinuierlichen Verbesserung und Erleichterung des Arbeitsalltags kamen 1983

außerdem ein Büroanbau und 1985 der Anbau einer Halle hinzu.

Service nimmt immer mehr zu

Zudem wurde das Service-Portfolio im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut: „Zu

Beginn wurden ausschließlich Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Abnahmen

durchgeführt. Letztere benötigte man damals häufig für Bestandteile wie

Anhängerkupplungen oder Glasdächer, die mittlerweile standardmäßig verbaut

werden“, erklärt Bley. „Heutzutage können wir darüber hinaus auch Leistungen wie

Fahrerlaubnisprüfungen, den UmweltplakettenService, Schaden- und Wertgutachten

sowie den TÜV NORD VertrauensCheck anbieten.“

2016 wurde dann schließlich der alte Bau abgerissen, um das neue Gebäude den

modernen Standards anzupassen. „Mithilfe dreier Hebebühnen mit Freiheber sowie

einer Grube können wir Hauptuntersuchungen an PKW, LKW, Krafträdern,

Anhängern, Wohnmobilen und Wohnwagen mit modernster Prüftechnik

durchführen“, so der Stationsleiter. Zudem stehen er und sein Team seit den

Umrüstungen als Berater für Sonderabnahmen und Schwerlastabnahmen zur

Verfügung.

Kuriose Geschichten mit Haltern

Bedingt durch die Pandemie ist zwar keine Jubiläumsfeier möglich, gefreut wird sich

dennoch über den Meilenstein und es lässt sich über viele Ereignisse berichten, die

unvergessen bleiben. Dietmar Bley erinnert sich an eine der kuriosesten

Begegnungen an seiner Station: „Bei einer Hauptuntersuchung stellte sich heraus,

dass der Boden eines mühsam zusammengesparten VW Käfers mit Beton

ausgegossen war, um Rostschäden zu verbergen. Ein Kuriosum, über das

geschmunzelt wurde, welches für den nun sehr schweren Wagen aber dennoch das

Ende bedeutete.“

Öffnungszeiten TÜV Nord

Die Prüfgassen haben montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8

bis 14:30 Uhr geöffnet. Auch jeden Samstag von 8 bis 12.30 Uhr können die

Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter den Service der Station nutzen. „Wer

unnötige Wartezeit vermeiden möchte, dem empfehlen wir, unseren kostenlosen

Terminservice unter der Rufnummer 0800 – 8070600 zu nutzen“, rät der Leiter der

TÜV NORD-Station Mühlheim/Ruhr. Termine können auch im Internet unter

www.tuev-nord.de vereinbart werden.