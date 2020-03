Manche überlegen in diesem Frühjahr, ihr Heizkissen als Universalerbe einzusetzen. Ganz so schlimm hat es mich noch nicht erwischt. Es könnte allerdings sein, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Ackerschnacker zum Telefonieren benutze. Man weiß ja, wie sehr ich diese Bewegungsmelder hasse.

Aber die Krise bringt ja so manche Veränderung. Mit meinen Enkelchen habe ich ja auch schon geskypt. Wie das aussieht! Ich meine jetzt nicht Benjamins von der Skypekamera verbogenen Zahnlückenmund, nein, das flektierte „skypen“. Im Moment ist „Ackersnacker“ mein Lieblingswort. Das war ja mal Soldatenjargon für Feldtelefon, jetzt mehr für Handy bzw. Eifoon benutzt. Warum nicht für Mölmsch Platt auch mal ein so neues Wort einführen. Nu sagen wir hier nicht „snacken“ für sich unterhalten, quatschen, schwätzen. Im Mölmschen gibt’s zwei Wörter, die das abdecken: „quatern“ und „flaare“. „Flaarkäsken“ oder hybrid „Quaterbox“ wären da mal spontan zur Auswahl anzubieten.

Okay. Chemäcklich. Für den Moment habe ich mein Pullover verschossen. Ach, fällt mir noch ein: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Uniformierter und Uninformierter?