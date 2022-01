Um schriftlich mitzuteilen, wie hilfreich ein Algorithmus auch im privaten Bereich sein kann, ist es nur eingeschränkt hilfreich, wenn man weiß, wie man Rhythmus schreibt. Für meine verzweifelten Versuche, den roten Schlängellinien zu entkommen, habe ich mehr Zeit verwenden müssen als für die Erstellung des Algorithmus selbst. Sei’s drum, das Zeitunglesen jedenfalls, so lautet meine Botschaft an alle, ist mir durch diesen Algorithmus wieder transparenter geworden, weil jetzt das eigentliche Geschehen wieder stärker in den Vordergrund rückt. Allerdings gelingt mir das nur mit den Online-Ausgaben. Noch genauer: bei den von mir kopierten und ausgedruckten Online-Ausgaben. Der Algorithmus, den ich einsetze, filtert mir neben der Werbung gnadenlos alle Eigennamen heraus und ersetzt sie eigenmächtig durch neutrale Begriffe wie jemand, eine Person, ein Mensch, ein Tier. Dadurch fokussiert sich die Meldung wieder stärker auf das, was eigentlich passiert ist und legt den kritischen Vergleich mit vielen ähnlichen Vorgängen schonungslos offen.

Einige Beispiele von vielen: Eine Person hat sich von seinem langjährigen Partner getrennt. Ein Mensch eines Landes lässt 100.000 Soldaten an der Grenze zu einem Nachbarland aufmarschieren. Ein Tier wird artgerecht gefangen gehalten. Jemand hat immer wieder geheiratet und ist dann gestorben. Ein infizierter Ballspieler wäre jetzt gerne geimpft gewesen. Jemand merkt nicht, dass er im Lockdown auf einer Party feiert.