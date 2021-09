Hier ertönt auf Wunsch das Vereinslied ""Saarn hat Herz". Einschalten und weiterlesen!



Heute (12.09.) ist der Tag des Offenen Denkmals. Aus diesem Anlass werden z. B. bundesweit alte Fachwerkhäuser präsentiert. Warum hier also nicht mal darauf hinweisen, dass Mülheim in seinem schönsten Stadtteil davon eine Menge zu bieten hat. Glücklicherweise erfolgreich trotzend jedem Gedanken an ein autogerechtes Saarn. Wie lange das noch gut geht, wird man Ende des Jahres sehen, wenn die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes in NRW ansteht. Darin soll der Denkmalschutz investorenfreundlich umgebaut werden. Kritiker befürchten schon, dass dann der Kölner Dom zu Loftwohnungen und Bürotrakten umgebaut werden könnte – mit einem Hauch von Gotik!

hochgeladen von Franz B. Firla

Doch zurück nach Saarn. Hier hat der Stammtisch „Aul Ssaan“ unter der Leitung von Baas Wilhelm von Gehlen die bemerkenswerte Aktion „Infotafel für Saarner Baudenkmäler“ in Angriff genommen und schon mehr als 20 Gebäude mit Kurz-Informationen versehen, die man an Ort und Stelle per QR-Code auf der Homepage von „Aul Ssaan“ https://www.aulssaan.de noch etwas erweitern kann.

hochgeladen von Franz B. Firla

Die bisher im Dorf Saarn angebrachten Tafeln erfreuen sich bereits großer Beliebtheit. Wie beabsichtigt, bleiben die Leute vor den Tafeln stehen und lesen die dort beschriebenen Anmerkungen zur Baugeschichte der mehr als nur Fassade bietenden Schmuckstücke. Wenn alle Tafeln angebracht sind, wollen die „Stammdeesch-Brüür“ sogar einen „Denkmal-Pfad Saarn“ beschreiben, der sicherlich ein weiterer Anziehungspunkt für das Dorf Saarn darstellen wird.

Um die Öffentlichkeit an dem Projekt stärker teilhaben zu lassen, wird „Aul Ssaan“

am Samstag, dem 18.09.2021, 11.00 Uhr,

auf dem Platz vor dem Haus Düsseldorfer Str. 12,

(mit der Mädchenfigur von Pankok)

die für das Gebäude vorbereitete Tafel unter Anwesenheit der am Projekt beteiligten Eigentümer, der Unteren Denkmalbehörde sowie der Förderer und anderer Unterstützer anbringen. Selbstverständlich wird die aktuelle 3G-Regel eingehalten, die nur eine Teilnahme von geimpften, genesenen und getesteten Personen erlaubt, sowie auf die Abstands-, Hygiene- und Maskenregeln geachtet.

Link zu meinem schon früher erschienenen Beitrag über die Saarner Infotafeln:

https://www.lokalkompass.de/muelheim/c-lk-gemeinschaft/tafeln-an-saarner-haeusern_a1584776