Altweibersommer

Diese herbstlich taubehangenen Spinnweben zu Dutzenden im Gras und an den Büschen! Ich wusste, sie hingen jetzt im ersten nebligen Sonnenlicht aufgereiht am Fluß, aber ich hatte einen frühen Arzttermin. Also rief ich an und sagte, dass ich ihn nicht wahrnehmen könnte, weil ich dringend zur Ruhr müsste, um das herrliche Schauspiel zu fotografieren. Es war zufällig der Arzt selbst dran, weil es seiner jungen Helferin gerade schlecht geworden war. „Oh“, sagte er, „das klingt interessant“. „Ja, ist es auch“, stimmte ich ihm bei. „Ich könnte die Praxis schließen und mitkommen“, überlegte er laut. „Meinetwegen“, entfuhr es mir ungewollt. „Gut, dann klebe ich ich rasch einen Zettel an die Tür: Wegen Altweibersommer geschlossen!“

Wir trafen uns am Parkplatz unten am Fluss, der Urologe und ich. Er schleppte außer der Kamera noch ein Klappstühlchen mit und setzte sich gleich vor eine der zahlreichen Spinnweben. Manche an langen Fäden aufgespannt. „Herrlich, dieser Altweibersommer zum Herbstanfang, das ist germanische Mythologie“. „Ja, das finde ich auch, darf ich den Hocker auch mal haben?“ „Einen Moment noch, ich mache gerade noch eine Zeitlupenaufnahme.“

Ich rieb mir die unbehandschuhten Hände und dachte daran, wie es sich doch an Septembertagen mit sonnigem Wetter nachts schon merklich abkühlt. Der Urologe war immer noch mit der Zeitlupenaufnahme beschäftigt und raunte mir zu: „Die Germanen glaubten hier das Wirken der "Nornen" zu sehen, der alten Schicksalsgöttinnen, die die Lebensfäden der Menschen spinnen.“

Na gut. Den Altweibersommer nennt man aber auch Flug-, Frauen-, Nach-, Spät- oder Seniorensommer. Das wusste ich, sagte aber nichts und nickte nur.

„Mit den alten Weibern hat das nur indirekt was zu tun,“ höre ich ihn schon wieder murmeln. „Ja, weiß ich,“ warf ich jetzt ein, „es kommt von ‚weiben‘= weben.“ Eine Krähe schrie und flatterte davon.

Der Urologe stand prompt auf und bot mir seinen Hocker an. Jetzt lief er nämlich flink umher und war auf größere Gruppen von grauweißen Netzen fokussiert. „Das sind schon richtige Kunstwerke“, sagte er jedes Mal, während ich ihn vom Hocker aus mit den Augen verfolgte.

Inzwischen war es schon deutlich heller, die Sonne vertrieb den Nebel zusehends. Ich lag fast im Gras, als ich ein weißes Gespinst aufs Korn nahm, dessen Ränder besonders intensiv glitzerten. Als ich aufsah, ging eine ältere Frau dicht an uns vorbei. Sie nickte vielsagend in meine Richtung, aber ihr Hund zog sie mit sich fort und das graue Haar flatterte leicht. Mir fröstelte. Ich hatte das Fenster aufgelassen. Es kroch kalt die Beine hinauf. Als ich die Augen mühsam ein wenig öffnete, lasen sie die Uhrzeit vom Leuchtzifferblatt des alten Weckers. Es war noch früh.

Franz B. Firla