Im wieder neue Maschen, um Senioren viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Eine sechsstellige Summe wechselte innerhalb eines halben Jahres in die Taschen übler Betrüger. Der Senior, der diese Summe zahlte, ist nun selbst in finanzieller Not.

An der Börse spekuliert

Ein 81-jähriger Mann investierte seit mehreren Monaten auf verschiedenen Trading-Plattformen in Kryptowährungen. Seit circa fünf Monaten erhielt der Senior bis zu 20 Telefonanrufe täglich, überwiegend von Männern, die ihm eine finanzielle Beratung anboten. Vor ungefähr drei Monaten erhielt er einen Anruf von einem vermeintlichen Anlageberater, der einen hohen fünfstelligen Betrag für seine Beratung und ein Programm verlangte. Der 81-Jährige überwies die Beträge online und gewährte den Betrügern den Fernzugriff auf seine Notebooks.

Am Freitagabend rief seine Frau (71) schließlich die Polizei und erstattete Anzeige, da das Paar durch den Trickbetrug in finanzielle Not geraten ist.

Die Polizei mahnt eindringlich: Wenn Unbekannte Geldgeschäfte am Telefon machen wollen, oder mit Notlagen angeblicher Angehöriger sofort Geld erpressen wollen: Den Hörer auflegen und die Polizei anrufen.