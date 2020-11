Es gibt auch in dieser Zeit noch live Theater für Kinder zwischen vier und acht Jahren: Das Stück über Dr. Anstecknich vom Kindertheater Spieldorf kann von Kitas und Grundschulen gebucht werden. Es macht den Kindern gleichzeitig Spaß und erklärt ihnen dieses fiese kleine Corona-Virus und seine Auswirkungen.

Das 45-minütige Stück wurde von Patrick Strohm, Leiter des Kindertheaters, für Kinder geschrieben, ist abwechslungsreich und interaktiv und hat sich vor allem bei Kindern zwischen 4 und 8 Jahren bewährt. Im Nachgespräch zeigen sich die Kinder vor allem von dem Zweikampf zwischen der Beschützerzelle "Andi Antikörper" und der Krankmacherzelle "King Corona" fasziniert und erzählen deutlich ihre überraschend realistische Einschätzung der Pandemie und deren Folgen für ihren Alltag. Dabei überwiegt mehrheitlich die Zuversicht, aus der jetzigen Situation das Beste für ihr Leben rauszuholen gegenüber ihren Ängsten oder ihrer Ungeduld.

Andi Antikörper gegen King-Corona

Mit den AHA- Regeln zeigen sich die meisten Kindern vertraut und die größeren Kinder scheinen sie größtenteils auch richtig umzusetzen, was bei häufig wechselnden Detail-Vorgaben für offene, teiloffene oder geschlossene Gruppenkonzepte gar nicht einfach ist. Die bisherigen Aufführungen haben die Kindern mit großer Aufmerksamkeit und Neugier verfolgt und am Ende des Stückes waren wir uns ziemlich einig: doofer Corona, aber wir schaffen das zusammen!

Die momentane Situation an Kitas und Schulen ist bezüglich eines Besuchs von Personen von außerhalb sehr unterschiedlich. Patrick freut sich über jede Buchung in diesen, auch für Kindertheater, komplizierten Zeiten.

Kinder nehmen die Krise pragmatisch

Grundsätzlich wird der nötige Abstand zwischen Schauspieler und Zuschauer bei den Aufführungen eingehalten, aufgrund der anhaltend milden Temperaturen sind nach wie vor auch Aufführungen im Außenbereich möglich. Bei geschlossenen Gruppenkonzepten sind auch mehrere Aufführungen hintereinander möglich. Interessenten und gerne auch Sponsoren für Kitas und Schulen, können sich direkt an Patrick Strohm, Tel. 0171/35 29 387 wenden, oder auf der Website www.spieldorf-mh.de Informationen finden.