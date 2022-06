Haben Sie, hast du (Zutreffendes auswählen) tägliche Rituale? Je nach Ihrer/deiner Antwort (Zutreffendes auswählen): Ich schon/ich auch! (Zutreffendes auswählen)

Mein Ritual ist „8 Minuten Kettlertrampelrad“. Im Keller-Studio. Das bedeutet 2 Minuten freihändig und 6 Minuten anders. Wegen der Lockerheit der Beine. Erst Arme hängen lassen und trampeln, gerade sitzen, Blick zum Rauchmelder. Wenn er blinkt, schnell auf Uhr schauen und Sekunde merken. In der nächsten Minute kontrollieren, ob Rauchmelder auch pünktlich zur selben Sekunde wieder blinkt. Dann Sabbeln im Kopf einstellen, entspannen, Blick schweift auf Keyboard-Noten: z.B. „Greensleeves“, Musik antizipieren oder auch nicht. Manchmal trinke ich eine Tasse Kaffee dabei. Ab Minute 7 stelle ich einen kleinen internen Geschwindigkeitsrekord auf und schon ist die Rauchmelderkontrolle vorbei.

Eisvogel hat mit Eis gar nichts zu tun, sagt man jetzt. Eis-en! „Es käme von Eisen und spiele auf die stahlblauen und rostroten Federn an. „Eisenvogel“ klingt sehr hart für so einen flitzigen Kerl, finde ich. Und an Stahl und Rost mag man doch gar nicht denken, bei so einem pfiffigen Fischer. Die Franzosen nennen ihn Martinsfischer. Man kann ihn übrigens nennen wie man will: Ich nenne ihn immer: „Marty, die Sturzmeise“.

Dieser Text ist nicht von Walter Vogt bzw. hat er ihn in dem Bewusstsein geschrieben, dass er von mir sein könnte. Das hat er im Beisein anderer bestätigt. Drei voneinander ziemlich unabhängige Personen in der Schweiz haben beteuert, dass er gesagt hatte, der Text sei von „ihm“ - im Sinne von „mir“. Deshalb habe ich den Text hier wiedergegeben, obwohl er eigentlich nicht von mir ist, Walter Vogt es aber so gesagt hat und ich es so verstanden habe.

Eiszeit mit S-c-h. Der Kanzler spricht von Eiszeit mit Rußland, wo es immer schon kälter als bei uns war. Eiszeiten können lange dauern. Genau genommen leben wir schon seit 2,6 Millionen Jahren in einem Eiszeitalter, dem Quartär.

Schlimmer ist, dass nichts mehr klappt. Wir leben somit zusätzlich noch in einer Scheißzeit.

Mein Lieblingsblutdrucksenker ist Amlodipin.

Ich wollte unbedingt noch was zu G7 schreiben: Das ist einfach schön zu sehen, dass es ihnen gut geht in diesen schlechten Zeiten.

