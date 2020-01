Gestern las ich nach langer Zeit wieder mal in den Abenteuern des Freiherrn von Münchhausen. Und zwar die Sache mit dem Horn bei seiner Rückkehr aus türkischer Gefangenschaft.

Man erinnere sich: Da blies ein Kutscher wohl in sein Horn, aber man hörte nichts, weil es eingefroren war. Dann, später in warmer Gaststube, hörte man aus dem aufgetauten Horn, das an der Wand hing, plötzlich alle konservierten Lieder der Reihe nach. Eine ganz wunderbare Stelle in diesen alten Lügengeschichten, deren Anfänge mindestens ins 18. Jahrhundert reichen, lange vor der Haltbarmachung durch Schallplatte, Tonband, CD und Audio-Datei. Sozusagen Töne aus der Gefriertruhe. Firma „Tonfrost“?

Eins der aufgetauten Lieder: „Gestern abend war Vetter Michel da“. Das gab es tatsächlich. Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein wunderbarer Nonsensetext, der so treffend den hohlen „Michel“ karikiert:

|: Gestern abend war Vetter Michel hier,

Gestern abend war Vetter Michel da, :|

Refrain:

Der Vater saß am Herd und brummt,

Vetter Michel aber fröhlich kummt.

Vetter Michel war gestern abend hier,

Gestern abend war er da.

2. Die Mutter saß an ihrem Rad,

Vetter Michel in die Stube trat.

3. Der Vater lacht, die Mutter singt,

Vetter Michel mit dem Beutel klingt.

4. Die Brüder kamen all' herbei,

Vetter Michel sprach gar mancherlei.

5. Dem war's das Pferd, dem war's der Hund,

Vetter Michel es mit allen kunnt.

6. Der ein' sprach nein, der andre ja,

Vetter Michel sprach wohl nein und ja.

7. Er schwatzte her, er schwatzte hin,

Das war jedem ganz nach seinem Sinn.

8. Ein junges Mädchen leise schrie,

Vetter Michel griff ihr an das Knie.

9. Das Mädchen lacht die ganze Zeit,

Vetter Michel ist es, der da freit.