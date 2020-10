Sonderregelungen an Allerheiligen Am morgigen Allerheiligen-Sonntag öffnen die Bäder in Mülheim wie folgt: Das Hallenbad Süd steht den Badegästen von 8 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 15 Uhr zur Verfügung, das Friedrich-Wennmann-Bad in der Zeit von 7 bis 9.30 Uhr, von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.

Die Öffnungszeiten in den Bädern werden in verschiedene Zeitblöcke eingeteilt. Die Schließzeiten zwischen den Zeitblöcken werden dazu genutzt, die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchzuführen.

Nach derzeitigen Informationen werden die Schwimmbäder voraussichtlich ab Montag, 2. November, bis einschließlich zum 30. November weder für die Öffentlichkeit noch für den Vereinssport zur Verfügung stehen.

Aktuelle Info gibt es unter www.muelheim-ruhr.de.