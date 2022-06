Einen Spruch wollte ich mir notieren und nutzte dazu die neu entdeckte sprachgesteuerte Diktierfunktion. Also sprach ich:

„Manche stecken so tief in der *******, dass sie noch nicht einmal sagen können: „ Das ist ******* !“

Und zu meiner Überraschung wird das Wort „Scheiße“ überhaupt nicht gedruckt. Aha!! Schimpfwortbremse? Dann wollen wir das mal mit dem Wort ********* probieren oder mit dem Wort ***** oder auch mit ****** oder auch mit dem Wort ***** oder jetzt mal mit „Blödmann“. Blödmann geht.

Bestimmt auch Rassismusbremse. Genau. Wenn ich das Wort ***** diktiere, macht er 5 Sternchen, wenn ich aber das Wort „Negerküsse“ diktiere, schreibt er es.

Was dieses böse englische Wort mit f angeht, das schreibt er natürlich auch nicht, ich sag jetzt mal bewusst ****. Ja, guck, dann kommen die berühmten 4 Sternchen.

Diese Erfahrungen zeigten mir natürlich, dass die sprachgesteuerte Diktierfunktion nicht in erster Linie für Literaten entwickelt wurde. Möglicherweise sind hier Anwender gemeint, für die die Umgehung des Eintippens fast eine Notwendigkeit darstellt, um Zugang zu Sozialen Medien zu haben, in denen man gerne mal Wut ablässt.

Dass man diesen die bequeme und orthographisch korrekte Hilfestellung verweigert, kann man nachvollziehen, aber mir doch nicht?

Sicher gibt’s irgendwo eine Abschaltmöglichkeit…