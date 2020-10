Das temporäre Autokino am Flughafen Essen/Mülheim zeigt am Samstag, 10. Oktober, seine letzte Vorstellung. Mit der "Bohemian Rhapsody" endet die Ära des Autokinos auf dem Flughafengelände. Im April flimmerte der erste Film über die 18x8 Meter große LED-Leinwand und über den ganzen Sommer genossen rund 20.000 Besucher unbeschwerte Momente.



Die Idee, den Menschen in der aktuell herausfordernden Zeit ein wenig Ablenkung zu bieten, ging für den Veranstalter, die WDL Luftschiffgesellschaft, voll auf. Die rund 70 Filmvorführungen waren stets gut besucht. Der Flughafen bot mit seinem weitreichenden Areal die perfekte Möglichkeit. So erlebten rund 6.000 Besucher in mehr als 40 Sonderveranstaltungen im Schatten von Luftschiff Theo außergewöhnliche Events, die in Erinnerung bleiben.

„Die letzten Monate waren eine bewegende Zeit und von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Dennoch war dies auch eine Chance aufzuzeigen, welches Entwicklungspotential das Gelände des Flughafen Essen/Mülheim bietet. Das haben wir auf eine eindrucksvolle Art bewiesen und möchten auch zukünftig daran festhalten. Das Areal samt der 90 Meter langen und 25 Meter hohen Luftschiffhalle bietet eine spektakuläre Kulisse für Veranstaltungen jeglicher Art, die einzigartig ist.

Das Gelände hat sich zu einer festen Größe in diesem Bereich entwickelt und wir werden weiter daran arbeiten, das Potential ist längst nicht ausgeschöpft“, so der Geschäftsführer der WDL Luftschiffgesellschaft, Frank Peylo. Für die letzte Vorstellung am kommenden Samstag gibt es noch einige Specials. Ein Ticket kostet fünf Euro pro Person und jeder bekommt noch ein Freigetränk gratis dazu, ebenso wie ein Food-Package pro Fahrzeug.

Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Tickets können im Internet unter www.autokino-ruhr.de bestellt werden.