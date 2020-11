Versprochen ist versprochen: Oberbürgermeister Marc Buchholz übergab heute einen Spendenscheck an die Beratungsstelle Ele Phon der Mülheimer AWO. Hintergrund der Aktion ist, dass Marc Buchholz schon vor dem 1. November den Posten des Oberbürgermeisters übernehmen konnte und auch Anspruch auf ein entsprechend angepasstes Gehalt hatte. „Ich werde den Unterschied zu meinem bisherigen Gehalt aus dem Monat Oktober an zwei gemeinnützige Organisationen spenden“, hatte Marc Buchholz versprochen. Der erste Teil – nämlich 1000 Euro – ging jetzt an Ele Phon.

Die Leiterin der Schwangerschafts-und Konfliktberatung der AWO, Kirsten Schumacher: „Projekte zur Prävention sind auf Sondermittel angewiesen“, machte sie bei der Spendenübergabe noch einmal deutlich, „daher danke ich dem Oberbürgermeister sehr“. Die AWO ist mit ihren Präventionsprojekten seit über 20 Jahren unter anderem fester Kooperationspartner vieler Mülheimer Grundschulen und weiterführenden Schulen. Das Hilfetelefon der AWO für Kinder und Jugendliche ist unter der kostenlosen Rufnummer 0800/666 777 6 erreichbar.

Foto:Schernstein