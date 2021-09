Das LaminatDEPOT setzt seine erfolgreiche Charity-Initiative „Quadratmeter für Kinderherzen“ auch im Jahr 2021 fort. Bereits zum siebten Mal macht die karitative Aktion Halt in Mülheim.

Für die Teilnahme können sich ab sofort Kinder- und Jugendeinrichtungen aus Mülheim bewerben. Angesprochen sind beispielsweise Kitas, Kindergärten, Jugendtreffs, Grundschulen, Vereine oder Sozialprojekte mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit.

Im letzten Jahr konnte sich die Grundschule Steigerweg über 1.466 Euro für die Renovierung ihres Bewegungsraumes freuen. Seit der Premiere im Jahr 2017 wurden bereits 9.421 Euro in Mülheim gesammelt.

Am 24. und 25. September (Freitag und Samstag) findet die Aktion in der LaminatDEPOT-Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße 200 in Mülheim statt. Das Konzept ist denkbar einfach: Von jedem am Aktionswochenende verkauften Quadratmeter Bodenbelag wie Laminat, Parkett oder Designbelag geht umgerechnet ein Euro als Spende an das zuvor ausgewählte Projekt.

Den Einrichtungen finanziell helfen

„Wir freuen uns auf viele spannende Bewerbungen. Gerade jetzt ist es wichtig, in finanzielle Not geratenen Kinder- und Jugendeinrichtungen unter die Arme zu greifen“, sagt LaminatDEPOT-Geschäftsführer Kevin Peter. „Die Nachhaltigkeit der Aktion ist uns ein zentrales Anliegen.“

Am Ende wird zwar nur eine Einrichtung ausgewählt, bei „Quadratmeter für Kinderherzen“ gibt es aber keine Verlierer. Die eingereichten Bewerbungen stehen beim nächsten Besuch in Mülheim erneut zur Auswahl.

„Quadratmeter für Kinderherzen“ wandert im monatlichen Wechsel durch die 15 Filialen des LaminatDEPOTs. Interessierte Kinder- und Jugendeinrichtungen aus Mülheim können sich ab sofort bis zum 12. September entweder per E-Mail unter presse@laminatdepot.de oder telefonisch beim zuständigen Projektbüro unter 0201/749 23 24 bewerben. Die Bewerber sollten dabei sich und ihr Projekt kurz vorstellen.