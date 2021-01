Vom Mundartschild am Rottweg (Streithof) in Saarn wurden in der Nacht zum Freitag von Mölmschdieben einige Plattwörter entwendet. Gesucht werden Mölmsche Mitbürger, die die fehlenden Wörter ergänzen.

Oder anders gesagt:

Wenn du ein Mölmscher bzw. eine Mölmsche bist, dann kannst du, wenn du möchtest, den Text auf diesem bekannten Schild leicht ergänzen. Wenn nicht, schau einfach mal nach! Z. B. im Witthausbusch! In Saarn in Nähe Streithof und an vielen anderen Stellen:

z.B. hier

Oder: Schick deinen Enkel in die Junior-Uni, ab März (wenn C. es zulässt)

unterrichte ich dort das Schild und einige andere Mundart-Traditionen

hier

Vielleicht kopierst oder mailst du aber erstmal diesen Mölmschen Lückentext und nervst damit deine heimatkundlich begeisterten Freunde und Bekannten.

hochgeladen von Franz B. Firla

Danke!

Und

Chutt chohn!