Übertragung von Gerhard Meisters in Berndeutsch verfasstem „Velokurier“,

bergauf mit leichter Schnappatmung zu lesen

He ös soan Strampelkääl op‘m Flitzepee, dän de Lüüt wat in’t Huus bringe de-it un wäd in en Villa bestellt, die utssüht ees en Schloß, un en Frau mack öm de Döar open, un dat Frauminsch, stramme Huut weege en chanze Houpen Schöanhe-itsoperatschone, dröck öm en saaftigen Appel inne Haund un verklöart öm dän Wääch duar däm Boosch un öwwer de seven Bärge tum kle-ine Hüsken, wu öar Dochder in de Ferien wöar, un öar söil he dän Appel bringe met en leewe Chrooß van öare Mooder,

un dä Strampelmann pack dän Appel in sin Ömhängtaasche und et Drinkche-ild, wat öm boll benütt chemack heet, in sinnen Che-ildbüül un fährt loas duar däm Boosch un fährt seven Bärge erop un seven Bärge eraaf un kömp tu dat Hüsken un de-it lüüe, un dat Deansche mack open, schöan ees he noch ke-in aunere chessehne heet, he chiff ör dän Appel un bestellt öar de Chrööte un kiek noh binnen in dat Hüsken un ssüht seven kle-in Bedder un seven kle-in Tässkes opem Deesch un aan seven kle-in Höökskes seven kle-im Böiskes

und et Deansche freut sech öwwer dän Appel un öwwer dän Chrooß van öare Mooder, dat heet se jezz nee chedaach, et wär jo manechmol wat schwoar tüschen Mooder un Dochder, dat wöar nou waal werklich en supernett Öwwerraaschung, un off he nee Luus häd, dän Appel met öar tessame te freete. Dä wöar jo te chroat föar e-ine Minsch alle-in un dat Aafstrampele om Flitzepee chöaf doch waal Schmaach, sin Kopp wäd roat, roat ees dän Appel inne Haund vam Deansche,

ke-in Tied, ssaach he, möt widder, un se schenk öm en Grimlache, dat et boll a‘fängk te chlööne in sinnen Kopp, un he stieg op et Flitzepee un he fährt seven Bärge erop un seven Bärge eraaf un he stellt sech vöar, wie dat Deansche in dän Appel biete de-it un ös tufree-e met sech un där Wält un we-it, Flitzepitter ös meah ees bloas en Dinns.

Quelle des Originaltextes:

Sprechtexte 7: Viicher&Vegetarier, edition spoken script. Seite 70, Verlag: Der gesunde Menschenverstand