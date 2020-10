„Auf die Plätze, fertig, backt!“ – Seit 2013 begeistert „Das große Backen“ ganz Deutschland. Am Sonntag, 1. November, kehrt die größte Back-Show der Welt um 17.25 Uhr mit der achten Staffel in SAT.1 zurück. Und vielleicht kommt die Gewinnerin ja erneut aus Mülheim. Denn nachdem sich im vergangenen Jahr Tamara Westerfeld den Sieg sicherte, ist diesmal mit Laura Bochinski eine weitere Hobby-Bäckerin aus der "Stadt am Fluss" am Start. Wir sprachen mit der Kandidatin über ihre Erlebnisse in der Fernseh-Show.

Noch nie waren die Torten internationaler und die Herausforderungen größer. Moderatorin Enie van de Meiklokjes verspricht: „In diesem Jahr werden unsere zehn Hobbybäcker backen, was unsere Nachbarn naschen. Wir machen eine süße Europareise und haben die beste Reisegruppe dafür zusammengestellt!“ Dem Gewinner winken der "Goldene Cupcake“, 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch. Beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands bekanntester Motivtorten-Queen Bettina Schliephake Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen "Patissier des Jahres".

Fan der "ersten Stunde"

Mit von der Partie ist diesmal auch die Mülheimerin Laura Bochinski. Laura hat schon immer gern gekocht, gebacken, gebastelt und gemalt. Richtig infiziert wurde die Personalerin aber von „Das große Backen“. Die 28-Jährige ist Fan der ersten Stunde und hat sich sogar ein eigenes Backzimmer eingerichtet, um dort ihre Torten-Kunstwerke zu zaubern. Laura ist immer mit ganzem Herzen dabei, ob beim Backen oder auch ganz sportlich beim Halbmarathon: „Es gibt nichts Schöneres, als nach 21 Kilometern durch Köln am Dom bei läutenden Glocken durchs Ziel zu laufen“, so die Mülheimerin, die gerne an ihre Grenze geht. Dementsprechend lautete ihr Motto auch bei der Back-Show auf Sat.1: „Da geht noch was!“

"Ich hab die Sendungen immer verfolgt und mich im vergangenen Jahr dazu durchgerungen, mich zu bewerben. Anfang des Jahres wurde ich dann zum Casting eingeladen und habe mich nach Back-Vorführungen und Gesprächen mit der Produktionsleitung schließlich für die Teilnahme an der Show qualifiziert. Anfang März kam dann der erlösende Anruf", erinnert sich die Mülheimerin. Danach begannen die notwendigen Vorbereitungen. Verschiedene Teigsorten wurden gebacken, wobei der Zeitfaktor auch immer eine wichtige Rolle spielte. "Das war neben der fremden Küche und der neuen Arbeitsumgebung die größte Herausforderung", so Laura. "Dadurch war der Stressfaktor in der Sendung natürlich enorm groß. Ganz anders als beim Backen zu Hause, wo alles viel entspannter ist."

Eine einmalige Erfahrung

Wie "Das große Backen" für Laura Bochinski gelaufen ist, dürfen wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Aber für die Mülheimerin war es eine einmalige Erfahrung: "Ich würde jederzeit nochmal teilnehmen, wenn ich die Möglichkeit habe. Es war ein unvergessliches Erlebnis und eine Bereicherung für mich. Wir haben uns alle sehr gut miteinander verstanden und möchten uns so bald wie möglich wieder treffen. Die Bewertungen der Fach-Jury und die Leistung der anderen Kandidaten haben mir unglaublich viel gebracht", so Laura, die sich jetzt mit ihrem Lebenspartner, der Familie und ihren Freunden auf den Staffel-Start am Sonntag freut.