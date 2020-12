„Das vorliegende Jahrbuch dokumentiert ein besonderes Jahr“, so Oberbürgermeister Marc Buchholz bei der Vorstellung des Buches, „ich würde mich freuen, wenn es möglichst viele in die Hand bekommen, um die Geschichte der Stadt kennenzulernen“. Das neue Mülheimer Jahrbuch 2021 bietet Geschichte und Gegenwart zu Ereignissen und über die Menschen in der Stadt.

Pandemie füllt Seiten

Gleichzeitig ist es ein Buch von Mülheimern für Mülheimer. Die Corona-Pandemie ist Schwerpunkt im vorliegenden Jahrbuch. Wie stellen sich die Stadtgesellschaft, die Schulen, die Kultur oder der Sportbereich dieser Herausforderung. Auch an die Spanische Grippe, die vor Einhundertjahren zu einer weltweiten Pandemie führte, erinnert ein Beitrag. Das Ende des zweiten Weltkriegs vor nunmehr 75 Jahren wird beschrieben, Zeitzeugen erinnern sich an das Kriegsende 1945. Jubiläen wie 100 Jahre HTC Uhlenhorst, der Festakt zu 100 Jahre Mülheimer Sportbund und 40 Jahre Stammtisch „Aul Ssaan“ werden ebenso gewürdigt wie das (unbekannte) Werk des Künstlers Daniel Traub oder die Geschichte der Firma Océ-Van der Grinten. Der erste Teil einer historischen Wanderung durch das Mülheimer Grün, sowie Beiträge über Kocks Loch und dem ökologischen Potenzial von Kleingärten befassen sich mit den wichtigen Themen Natur und Umwelt.

Infos zum Buch:

Herausgeber des Mülheimer Jahrbuchs 2021 ist der Verkehrsverein in Verbindung mit der Stadt. Die Redaktion und Bebilderung übernahm wieder Fotograf Walter Schernstein. Ursula Deckert unterstützte ihn dabei. Die insgesamt 76. Ausgabe hat 32 Beiträge auf 287 Seiten. Die Auflage beträgt 2.500 Exemplare. Es ist erhältlich in allen Mülheimer Buchhandlungen sowie bei der Tourist-Info der MST an der Schollenstraße (SQS) und im Shop des Museum Temporär, Schloßstraße 22, Der Preis beträgt 14,80 Euro.