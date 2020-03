Sie war vielen ein Dorn im Auge aber an der Tagesordnung, die Ellenbogengesellschaft. Nun kommt so ein Virus daher, das uns allen mächtig Angst macht und uns einschüchtert. Es bestimmt unser Dasein, im wahrsten Sinne des Wortes.

Das hat zu erkennbaren Veränderungen im Umgang miteinander geführt. Neben den Abschottungen auf internationaler Ebene führt es national zum Schulterschluss. Das kollektive Feindbild des unsichtbaren Gegners sorgt für Demut und für einen respektvollen Umgang. Statt uns gegenseitig zu provozieren und zu traktieren wünschen wir völlig fremden Menschen nur noch Gutes. Wir blicken über die geschlossenen Grenzen und empfinden Empathie und Mitleid. Wir erkennen die Entscheidungen der politischen Führer an und befolgen deren Anordnungen, auch wenn oder obwohl sie unsere Freiheit so stark einschränken. Wir begegnen uns im Freien und in den Supermärkten mit Höflichkeit, drängeln und bedrängen uns nicht, sondern grüßen uns wohlwollend. Nebenbei raffen wir zwar egoistisch alles zusammen was wir für überlebenswichtig halten, aber das machen die Anderen ja auch und damit halten wir es für angemessen.

Einschränkungen werden andauern

Noch sind wir diszipliniert, einige Auswüchse, wie z.B. die Zunahme häuslicher Gewalt, einmal ausgenommen. Die Frage ist: wie lange noch? Wird sich das ändern, wenn wir noch länger auf die Probe gestellt werden? Und was ist, wenn die harten Beschränkungen gelockert werden? Illusorisch zu glauben es wird alles wie zuvor. Es wird weiterhin Einschränkungen und Verhaltensregeln geben. Abstand halten, Hygiene beachten, Verzicht auf Veranstaltungen, Platzbeschränkungen in Lokalen und Gaststätten. Unter Umständen gehören Atemschutzmasken dann für eine lange Zeit zur Standardausgehbekleidung. Und werden wir uns jemals wieder zur Begrüßung die Hände schütteln oder gar die Wangen küssen?

Was lernen wir durch die Krise?

Werden wir uns die Errungenschaften der Krise bewahren und auf Dauer ziviler miteinander umgehen? Werden wir mehr auf Heimarbeit setzen, die Schulen auf digitales Lernen trimmen, weniger fliegen und auf innerdeutsche Flüge gänzlich verzichten, mehr Videokonferenzen abhalten und unser Gesundheitswesen sowie Wirtschaft und Gesellschaft auf das nächste bedrohliche Ereignis einstellen? Denn eines ist sicher, in der Krise ist vor der Krise. Vor Allem, werden wir die wirtschaftlichen Folgen meistern und zwar solidarisch?

Oder werden wir nach und nach verdrängen und vergessen und zu alten Gewohnheiten übergehen, verbunden mit der Hoffnung und dem Irrglauben, dass so etwas, die Ära der Spanischen Grippe im Blick, nur alle einhundert Jahre geschieht?