Heinrich Mühlsiepen (1836-1901)

Der Saarner Schreinermeister war ein echter Dorf-Poet. 1976 erschien bei Werry „As Saan noch lang nit Großstadt wor“. Der Band mit interessanten historischen Fotos aus Saarn enthält die Gedichte von Heinrich Mühlsiepen, viele in Hochdeutsch, wenige in Platt, eingeleitet durch ein Lebensbild von Dr. Heinrich Küpper. Er stellt ihn in eine Reihe mit Karl Broermann, Chird Hardering und Wilhelm Klewer. In der Tat stehen Mühlsiepens solide gedrechselte Verse mit ihrer Mischung aus überraschend modern wirkendem satirischem Humor, tiefer Menschenkenntnis und der Liebe zu seinem Dorf Saarn einzigartig da. Der bergische Einfluss in seinem Platt ist unüberhörbar, seine Lust, die Historie im Sinne Saarns neu zu schreiben oder zu deuten, lässt den Leser noch heute schmunzeln. Als Mitglied des Karnevalsvereins „ Kloumpe Klupp te Saan“ sowie eines Gesangvereins freute er sich, wenn seine Gedichte, die z.B. die Aufstellung der ersten Gaslaternen in Saarn spöttisch kommentierten, auch gesungen wurden.

hochgeladen von Franz B. Firla

Heinrich Mühlsiepen

Die Entstehung Saarns

In auler Tied, vör dusend Johr,

as Saan noch lang niet Großstadt wor,

logen Herr un Knech un Frau un Puht

gemäcklich op der Bärenhut.

Et wohnde hie en bottes Korps

dat so halb Katt, halv Sachse wor.

Doch Willibrord und San Suitbert,

die hewen Mores öhr gelehrt.

Am schönsten Platz im ganzen Dahl

do bauden se „Maria Saal“,

dat ös de Klostername hie.

Ouk stund en Wertshus dicht derbie.

Dat Bier wor domols brun un gott,

on goff et ouk ne groute Pott.

Do drunk sech jeder freschen Mut,

un dütsche Treu, die starv niet ut.

Vör Telefon un Ferngrafie

do stongen zwar kein Pöhl noch hie

doch deiht en Hoon vam Ur ouk wohl

desselben dienst wie jezumol.

Ouk wor kein Poß of Iserbahn

un ouk kein Strotelöch in Saan.

Doch Sonn un Moon woren domols neu,

de Luff van Damp un Newel frei.

Kein Strotebahn, Veluzipee

verhonzten do noch de Schossee.

Doch beter wour et dorüm doch,

me hatt’ för alles Tied genog.

Wie randen do en Johr un Geld

wie nöu de Zuckerwaterwelt.

Wä dach an Angsröhr, Brell un Frack? –

Me schmokde gemäglich Strangtabak.

Doch well wei gestohn gewiß,

dat manches nou völl beter ös.

De Dreck, zum Beispiel, wat e Glück,

leit op de Stroht mer halv so dick.

Wä hätt ok je dervan gedrömp,

dat Gas un Waterleitung kömp!

Et fehlt noch, dat wei einen hedden,

op’m Markt en Denkmool optesedden.

O, Saan, am grünen Ruhrgestad’,

wo Treu noch wohnd un gudde Ahht,

wo Falschheit noch Verbrechen ös,

weiß selwes nitt, wie schön du böß!

Worterklärungen:

bottes Korps (sprich Koor) = rauher Kriegerhaufen, Katt = Chatte (Germane), Willibrod = Bischof von Utrecht (*658), Suitbert (+713) Missionar in Kaiserswerth begraben, Hoon vam Ur = Horn des Auerochsen, Strotelöch = Straßenlaterne, Angsröhr = Zylinderhut

aus: „As Saan noch lang nit Großstadt wor“ Edition Werry