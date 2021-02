Der bedeutendste deutsche Chirurg des 20. Jahrhunderts, Ferdinand Sauerbruch, wurde nicht weniger als 60 Mal für seine herausragenden chirurgischen Entwicklungen für den Nobelpreis vorgeschlagen. Erhalten hat er ihn nicht einmal.

Die ärztliche und chirurgische Karriere von Ferdinand Sauerbruch begann in der Stadt Mülheim: Nach einigen Wirren um seine Studienneigung und einem abgebrochenen naturwissenschaftlichem Studium in Marburg entschied Sauerbruch sich für die Medizin.

Ein Freund, der bereits sein Studium begonnen hatte, begeisterte ihn von diesem Fach. Doch Sauerbruch fehlte die Qualifikation zum Studium: Die Voraussetzung war, dass er sein Examen in Griechisch ablegte. Das probierte er dann erfolglos am Marzellen-Gymnasium in Köln.

In seiner Biografie schildert er, warum er die Prüfung in Köln nicht bestand: Ausgerüstet mit bereits übersetzten Spickzetteln zu allen möglichen griechischen Texten zog er in die Prüfung. Im Übereifer nutzte er zwar den richtigen Text, schrieb jedoch zwei Sätze zu viel auf. Damit flog der Betrug auf und er fiel durch.

Durch die Vermittlung eines Marburger Freundes, der sich für Mülheim an der Ruhr stark machte, landete der gebürtige Wuppertaler schließlich am Staatlichen Gymnasium Mülheim im Jahr 1896, um sein Graecum nachzuholen und in Leipzig Medizin zu studieren.

Wohnort Muhrenkamp

Das schönste Haus am Muhrenkamp ist es heute nicht mehr, aber es ist das älteste Haus mit circa 125 Jahren und es steht noch genau da, wo es im Jahr 1896 stand, als Ferdinand Sauerbruch als Externer für sein "Graecum" nach Mülheim kam. Unterkunft fand er bei der Familie Maaß. Lange Jahre nach der Prüfung schrieb der als lebensfroh geschilderte Sauerbruch, der alle Menschen duzte, noch an seine damaligen Vermieter Maaß Postkarten. Sie bezeugen, welches herzliche Verhältnis er zu den Mülheimern hatte.

Das Staatliche Gymnasium Mülheim war im Jahr 1896 ein Jungengymnasium. Im Jahr 1911 wurde es geteilt in das heutige Otto-Pankok-Gymnasium und in die Karl-Ziegler-Schule. So kommt es, das beide Gymnasien Anspruch darauf haben zu behaupten, das Ferdinand Sauerbruch sein Graecum als Externer in ihrer Schule abgelegt habe. Er bestand mit der Note "genügend", da er sich die Sprache im Selbststudium in kurzer Zeit beibringen musste. Das original Reifezeugnis des Mülheimer Gymnasiums ist im Stadtarchivs hinterlegt.

Sauerbruch hat sich nie mit besonders guten Schulleistungen brüsten können. Das Gegenteil war eher der Fall: Als er 13 Jahre alt war, im Jahr 1888, bekam er vom Realgymnasium Wuppertal-Elberfeld ein Halbjahreszeugnis mit sieben "Mangelhaft" und fünf "Genügend" Noten.

Er war ein schlechter Schüler

Mit der Bemerkung:



"Nr. 50 von 51 Schülern als Gesamtergebnis seines Verhaltens und seiner Leistungen".

Sein Abitur bestand er mit 20 Jahren ebenfalls ohne Glanzleistung. Doch durch seine Leidenschaft für die Medizin und das chirurgische Handwerk bewältigte er auch die Herausforderung des Graecum-Examen.

Schnelle Karriere



Der geniale Sauerbruch machte schnell Karriere. Er entwickelte eine Unterdruckkammer für Patienten, deren Lunge kollabiert war. Ein kompliziertes Gerät, dass es möglich machte, an der offenen Lunge zu operieren und so die Patienten zu retten.

Außerdem konstruierte er Handprothesen für Kriegsversehrte und nutzte für die Beweglichkeit noch vorhandene Muskeln zur Steuerung. Berühmt wurde er auch mit der "Sauerbruchschen Umkehrplastik" der Beinknochen. So erhielt er verletzten Soldaten den Oberschenkel, um daran Unterschenkelprothesen anzubringen.

Befleckter Arztkittel

In der Klinik Charité in Berlin erlebte Sauerbruch von 1928 bis zum Ende seiner Tätigkeit 1949 die NS-Zeit. Sein Verhalten war nicht einwandfrei und sehr zwiespältig. Doch der Patient als Individuum stand wohl immer im Vordergrund für ihn als Arzt.



